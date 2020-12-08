藤原浩│fragment聯乘潮流網　THOR儲物箱、Fire-King咖啡杯最矚目

說到原宿潮流教父藤原浩主理的fragment design，當然就是最能夠表現「如何簡單又有型地賺你錢」的單位吧。

HYPB/FRGMT系列於中環LANDMARK最新人氣地標BELOWGROUND有售。（Hypebeast）

藤原浩不是設計天才，卻是營銷的奇才。（FRGMT）

首先第一個最重要法則，就是要懂得玩聯乘，最近fragment design找來潮流媒體Hypebeast合作，推出HYPB/FRGMT的聯乘系列。不過留意系列中並沒有清一色主打時裝單品，而是開宗名義大玩家品、文具等日用品，將潮流品牌巧妙地融入日常生活之中，透過相對便宜的吸引價錢，既引來潮流人搶購，就連為數更多的時尚入門者和門外漢都可以蠢蠢欲動地小試牛刀，賺盡所有消費群的錢，如此精明頭腦，堪稱藤原浩第二個必勝法則。

NANGA SLEEPING BAG $5,000。（Hypebeast）

VICTORINOX SPARTAN PS 890。（Hypebeast）

第三個必殺技，就是簡而精的設計概念，今次Hypebeast × fragment design的HYPB/FRGMT系列正是最有力證明。整個系列數十件產品中，不論是自家出產的iPhone CASE、雨傘、筆記本，還是NANGA睡袋、Fire-King玻璃杯、Victorinox軍刀、THOR儲物箱等聯乘設計，全部都是以黑色作為主調，再在當眼位置，印上相關Logo標記就是了，這種設計理念，或許有人會覺得「好Hea」，但更多人卻只會被這種簡約精闢的美學氛圍所吸引，而自動自覺「科水」。

+ 9 + 9 + 9

這個出采的家品系列，最近已陸續登陸中環LANDMARK最新人氣潮流地標BELOWGROUND內，除了NANGA聯名睡袋盛惠$5,000較昂貴外，其餘產品平均售價亦不過是寥寥數百港元而已，哪怕經濟不景，卻仍然是大家Affordable的時尚。