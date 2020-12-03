Jil Sander聯乘Arc’teryx不死鳥　最紅極簡品牌趕上城市機能熱潮

為了配合Jil Sander主線系列，夫妻檔設計師Luke與Lucie Meier從2019年秋冬季開始，推出了以Outdoor風格為主調的副線品牌Jil Sander+。來到第四季，今次更邀請Arc'teryx拍擋聯乘，實在是驚喜無限。

雖然只要發放了一張照片，但Jil Sander+ × Arc’teryx 已引來高度話題性。（Jil Sander）

2019年，由於Jil Sander決定在停止營運副線品牌Jil Sander Navy，使2019春夏系列，變成該支線的最後一個系列。而在同一時間，Jil Sander也宣布Jil Sander+新產品線，當時品牌發言人更指出，新副線與Jil Sander Navy終結並無關。

Jil Sander夫妻檔設計師Luke與Lucie Meier，近年發展愈戰愈勇。（GRAILED）

將走休閒風格的Jil Sander Navy，換上了極簡Outdoor風格的Jil Sander+，並融合奢華、舒適與極簡的理念，延續品牌的美學與設計風格，同時單品更兼具實用性與功能性。Jil Sander+的「+」是代表著高品質物料，該系列通常會使用有機或天然物料製作，同時符號也代表著專業的夥伴關係。事實上，Jil Sander+某些產品更是與兩位創意總監所欣賞的品牌共同創作，當中也曾與英國老字號防水風褸品牌Mackintosh拍擋合作。

Jil Sander+ 2020 年秋冬系列。（Jil Sander）

+ 6 + 6 + 6

今次，Jil Sander+邀請到頂級戶外登山品牌Arc’teryx合作，為2021年秋季系列設計，主題以滑雪出發，當中單品包括男女服裝以及用於滑雪、單板滑雪和高山運動的配件，並於2021年10月正式登場。Arc’teryx作為龍頭級代表，隸屬芬蘭體育用品集團Amer Sports，該集團旗下還有Salomon、Atomic、Suunto、Peak Performance、Armada Skis、Wilson、Precor等，匯集頂級專業運動品牌。

Arc'teryx與OFF-WHITE都早已展開合作關係。（OFF-WHITE）

Arc'teryx常常被稱之為戶外登山界的愛馬仕，想必重視高品質的Jil Sander+，也是因為雙方都是以簡約和功能性為首，才會一拍即合。不過，其實Arc'teryx近年也漸漸入侵時裝界，首先在Off-White™FW20時裝騷進行Collaboration，後來再與BEAMS聯乘，接著到今次與Jil Sander合作，再度進軍高級時裝界。

與此同時，Jil Sander與Arc’teryx拍擋關係，亦標誌著前者重新定義品牌美學，嘗試融入當今的都市機能熱潮之中。