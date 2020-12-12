MUJI聯乘日牌IDÉE推出環保時裝　繽紛色調流露不一樣的無印質感

日本國民品牌無印良品（MUJI）再一次與另一日牌IDÉE合作，推出2020秋冬「IROIRO NO FUKU」日常服系列。 色彩繽紛的環保服裝系列，將日系時尚融入環保之內，LOOKBOOK上每個造型都非常吸引。

日本國民品牌無印良品（MUJI）再一次與另一日牌IDÉE合作，推出2020秋冬「IROIRO NO FUKU」日常服系列。（MUJI）

地球在今個世紀以不同形式作出警示，向人類展示不斷發展所帶來的惡果。有見及此，多個界別先後在在政策及習慣上作出改變，試圖減輕對地球的傷害。時裝界近年亦興起環保時裝熱潮，而當講到簡約及環保時，當然亦少不了日本國民品牌無印良品。

無印自80年代至今，致力以簡約的設計，宣揚樸實簡單卻又多選擇的生活模式。而在環境問題日益嚴峻的當下，無印亦以身作則，就似是在本年與上田義彥、深尾大樹及坂本龍一攜手合作，推出40周年書籍《掃除 CLEANING》，思考人與人、人與物、人與自然之間的關係。除此之外，無印近年亦與另一日牌IDÉE合作，推出POOL計劃商品，進一步將環保融合至日常服裝之內。

按圖欣賞IROIRO NO FUKU 2020秋冬LOOKBOOK：

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IDÉE源於法文「IDEA」，創辦人希望為顧客提供精緻的家品，活出富個性及多姿多彩的生活。品牌於1975年成立，初期以出售家品為主，後來更涉獵生活雜貨、植物、藝術、音樂、咖啡等範圍，後來於2006年加入無印良品母公司良品計劃集團。因屬一同集團且擁有相似的信念，無印與IDÉE經常合作：除了曾經合作「MUJI meets IDÉE」企劃外，無印亦經常在門店內出售IDÉE的設計，非常支持對方的發展。

近日，來自IDÉE的IROIRO NO FUKU秋冬服飾便正式在無印上架。整個服裝系列由mina perhonen設計師皆川明監督。品牌以生產過程中所剩餘的布材作為原料，並在收集之後重新染製，今季仍然大玩色調，寶藍、黃、紅、灰綠等色構成動人的風景。因採用天然素材，因此衣服的觸感柔軟舒適，非常適合喜歡日系打扮的文青選購。但IROIRO NO FUKU秋冬服飾僅於無印良品利舞臺、太古城中心，以及海港城上架，有興趣的朋友請小心留意。

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