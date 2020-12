【Joan Cornellà】專訪暗黑大師：世界各地都正在發生很瘋狂的事

一年容易又年尾。縱然今年燈飾仍然高掛,餐廳仍然推出聖誕套餐,但今個聖誕在疫情的陰霾下確實不太有氣氛,有時看見那些偽裝出來的興奮及期待更令人倍感心力交瘁。突然,Joan Cornellà於上星期五晚上載了一幅新作,「The worst is yet to come」,你以為現時已經最差?低處未算低,2021年慢慢嘆吧。簡單的構圖,加上抵死一句,將你我心底裡的負能量完完整整地勾勒出來,大概比「為2021年許五個願意」此等心靈雞湯更為治癒,儘管Joan Cornellà並不打算治癒大家。

適逢藝術家來港展出,《一物》有幸與他進行對談,試圖了解他眼中的2020年及香港,卻發現暗黑大師竟然有點像你及我。