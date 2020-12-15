【Joan Cornellà】專訪暗黑大師：世界各地都正在發生很瘋狂的事

一年容易又年尾。縱然今年燈飾仍然高掛，餐廳仍然推出聖誕套餐，但今個聖誕在疫情的陰霾下確實不太有氣氛，有時看見那些偽裝出來的興奮及期待更令人倍感心力交瘁。突然，Joan Cornellà於上星期五晚上載了一幅新作，「The worst is yet to come」，你以為現時已經最差？低處未算低，2021年慢慢嘆吧。簡單的構圖，加上抵死一句，將你我心底裡的負能量完完整整地勾勒出來，大概比「為2021年許五個願意」此等心靈雞湯更為治癒，儘管Joan Cornellà並不打算治癒大家。 適逢藝術家來港展出，《一物》有幸與他進行對談，試圖了解他眼中的2020年及香港，卻發現暗黑大師竟然有點像你及我。

相片：鄭子峰攝影、主辦方提供

在主辦方蘇富比與香港著名創意工作室AllRightsReserved的安排下，《一物》有幸與Joan Cornellà進行對談。（攝影：鄭子峰）

來自意大利的Joan Cornellà以充滿黑色幽默的四格漫畫而為人熟悉。從他的作品中，讀者彷彿看見藝術家以旁觀者的角度，一針見血地拆開所有偽善與謊言，刻薄卻不討人厭。而這份直接正好刺中太忙太功利的香港人。Joan Cornellà數年前一經推介即被香港人瘋狂擁戴，短短五年內便在香港搞了三次展覽，相當誇張。但更誇張的是，即使來到第三回展覽，門票依然在分秒之間被搶購一空，只餘候補位置，受歡迎程度與子華神相差無幾。

按圖率先欣賞場內作品：

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在主辦方蘇富比與香港著名創意工作室AllRightsReserved的安排下，一眾本地傳媒有幸與藝術家對談及率先看展。即使事前已有心理準備，但當一上到蘇富比位於金鐘的辦公室，筆者依然被Joan Cornellà受歡迎的程度嚇倒。場內記者及攝記在主辦方安排下，一個接一個輪流影相，站在場內的藝術家神情帶有幾分無奈及倦意，有時候又不自覺流露出幾分靦腆，未知他當時內心正在想什麼呢？

站在場內的Joan Cornellà神情帶有幾分無奈及倦意，有時候又不自覺流露出幾分靦腆，未知他當時內心正在想什麼呢？（攝影：鄭子峰）

今回展覽首度公開展出按真人大小比例製作的木板畫及銅像，以及一系列已停製的限量版版畫作品，當中包括一度曾指是諷刺香港自拍文化的作品。Joan Cornellà卻表示他甚少以某地作為創作主題：「此展覽並沒有刻意描繪某一地方或國家。但如果我真的要就某一地方創作，大概也不會很友善（nice）吧，因為我的作品就是這樣，而且當下的世界亦相當糟糕，不止香港，世界許多地方都正在發生很瘋狂的事。」然而，Joan Cornellà雖然有感香港今年經歷了前所未有的瘋狂，但他仍然認為香港是個很好的地方：「我在這裡認識了很多很好的人。有時候你可以透過人去了解一個地方吧？」

Joan Cornellà表示他之喜歡將BB加入暴力主題，全因一般人認為BB是無害的，他喜歡看到兩者所帶來的反差。（攝影：鄭子峰）

那麼，Joan Cornellà是如何看待即將逝去的2020年呢？Joan Cornellà表示他有感世界瘋狂及扭曲的程度比起他筆下的作品有過之而無不及，甚至難以找到合適的詞彙去形容今年，僅一直重覆「瘋狂」一詞。但在答案最後，Joan Cornellà卻突然殺出個回馬槍，說：「不過我又有甚麼資格去評價呢？我又不是神」，說畢他以凌厲的眼神望向筆者。在結尾之處來個反高潮，極具他的特色之餘，亦盡顯他的聰慧及機智。

當然，他的聰明及尖銳早已不是新鮮事，並非所有人都擁有見縫插針的天賦及委善表達的本領，亦是這個原因，Joan Cornellà才會被大家捧上神枱吧。然而聰敏如他，私底下原來相當「平凡」：面對創作會有壓力，有壓力時便去行山、做運動、找個chill的地方chill一chill，甚至好多次萌生放棄藝術、歸隱田園的念頭，並且非常欣賞那些有勇氣放棄一切重新開始的人。但當記者問到假若他真的放棄藝術，會去做甚麼時，他又笑說：「我也不知道呢.....我好似沒擅長甚麼......」又想推倒一切重頭開始，但又對自己非常懷疑的態度，難道不是與一眾想裸辭但又想不到之後該做甚麼的打工仔一樣嗎？大概就是因為Joan Cornellà並沒有其他著名藝術家的驕傲與狂妄，所以作品才會如此貼近人心，如此好看吧。

Joan Cornellà在場內一隅寫下「The worst is yet to come」，與他的新作互相呼應。（蘇富比提供）

Joan Cornellà在場內一隅寫下「The worst is yet to come」，與他的新作互相呼應。（蘇富比提供）