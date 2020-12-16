【G-SHOCK】聯乘日牌BlackEyePatch　吉祥物「達摩」主題腕錶設計

無論日本是不是你的鄉下，也不論你對日本文化認識有多深，基本上看到這個正紅色，不倒翁造型，都可以立即認出「它」是在日本的傳統吉祥物「達摩」，旅遊時在觀光區的商店裡，也肯定會看過其身影。 最近，達摩更走到腕錶上。

群馬縣高崎市的少林山達磨寺，是祈福達摩的發源地。（日本群馬縣旅遊局官方網站）

其實達摩的原型不是日本人，而是一位來自印度的菩提達摩，是禪宗佛教的開山祖師，曾來到中國泓揚佛法，後來他的事蹟傳至日本，就被日本人塑造成不倒翁的造型，還被賦予了實現人們願望。達摩人偶本身兩眼無珠，待想好願望後才畫上左眼珠，實現願望後再畫上右眼珠，這成了在日本家傳戶曉的傳統文化。

由東京的BlackEyePatch工作室設計，CASIO剛剛發佈了這三枚「達摩」主題的G-SHOCK手錶，不意外地採用上全紅色設計，並套用在不同型號上。

以「 DW-5600」為原型的「DW-5600DA」，擁有經典的方型錶面。（BlackEyePatch）

開啟背光功能後，會顯現出達摩的面容，而且兩隻眼珠都有填滿，寓意吉祥。（BlackEyePatch）

「DW-5600DA」以「 DW-5600」為原型，在經典的方型錶面上，印刷上達摩圖像之餘，同時在開啟背光功能後，更會顯現出達摩的面容，其填滿兩隻眼珠的容貌，吉祥的寓意不言而喻。至於「DW-6900DA」則是來自「DW-5600」的原型，標誌性的三個數碼錶盤，與達摩的濃密眉毛和鬍鬚融為一體，原本有型的數碼錶盤也一下子變得可愛起來。至於最後由「 GA-100 」演變出來的「GA-100DA」，12 點鐘位置的短指針亦飾有達摩圖案。

按圖看更多G-SHOCK聯乘日牌BlackEyePatch設計：

其實，今年年初CASIO為慶祝令和元年第一個新年，已先後推出三枚「招財貓」為題的G-SHOCK。這次他們再下一城，推出這個喜氣洋洋的達摩系列，而特別是在這個疫情肆虐，世道紛亂的時代，更有理由去沾一下達摩的運氣，用鮮艷的紅色為自己抖擻精神。



除達摩外，原來過有招財貓設計：