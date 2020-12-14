聖誕禮物2020｜Jacquemus最新度假系列　搶眼粉紅色小物迎接佳節

【聖誕禮物2020】Simon Porte Jacquemus向來喜歡在同名品牌Jacquemus官方IG分享他的日常生活，拉近與消費者的距離，這種社交策略似乎也相當成功，而聖誕節他又再次發功。

Jacquemus SS20時裝騷安排在南法普羅旺斯瓦朗索爾小鎮舉行，早已對粉紅色情有獨鍾。（Jacquemus）

隨著臨近聖誕節，日前品牌更在IG上，問了大家一條簡單問題：「Do you like pink?」，並暗示著Jacquemus最新度假系列，將以粉紅色單品迎接聖誕。

當Jacquemus在社交平台問了「Do you like pink?」這條問題後，大量留言者都表示十分喜歡粉紅色，尤其是對推出粉紅色的Jacquemus單品特別關注。而Simon Porte Jacquemus卻選擇於2020年結束之時，推出這個粉紅色聖誕系列。

Pink Christmas Capsule當中包括各種深淺不一的粉紅色熱門單品。（Jacquemus

其實只要你細心留意，粉紅色一直都是Simon Porte Jacquemus的最愛顏色之一，你還記得Jacquemus SS20時裝騷安排在南法普羅旺斯瓦朗索爾（Valensole）小鎮附近舉行嗎？那條粉紅色的長地氈配上一望無際的薰衣草田，田園美景令人印象深刻，也讓觀眾特別感受到南法風情，甚至在Jacquemus服裝與配飾的色調運用上，也能經常看見粉紅色的出現。

Jacquemus Pink最新別注系列。（Jacquemus）

當然這個「Pink Chrismtas」系列的重點，就是全部單品都圍繞著鮮豔的糖果粉紅色，當中包括各種深淺不一的粉紅色熱門單品，例如Le Banane腰包、Le Bob Gadjo帽子、Le Chiquito手袋、Les Mules涼鞋、Le Porte Clés Chiquito鑰匙扣，以及史無前例的新品心形人字拖、印有「Jacquemus」字樣Hoodie等單品登場。

+ 2 + 2 + 2

今次Simon Porte Jacquemus運用粉紅色歡送2020年，卻避免使用傳統紅色、綠色、銀色和金色等色調設計，不但讓大家保持新鮮感，Pink Christmas Capsule更贏得了粉絲和時尚界的好評，某些單品上架後，甚至需要再補貨，同時更預計不久後又會再次售罄。

轉眼間又到聖誕，假若要著手準備聖誕禮物的你，相信這個Pink Christmas Capsule不但滿足時裝迷各種聖誕禮物的需求，再者加上Jacquemus今次聖誕系列的價錢較易入手，價格最低的單品只需40美元（約310港元）就能成事。

老實說，誰能抵抗Jacquemus Pink的單品？