聖誕禮物2020│Colette紀錄片最終回　陳冠希CLOT聯乘送上四個大字

雖然是借《Colette, Mon Amour》紀錄片而推出的電影別注單品，但當中盡是今2020年聖誕節最吸引的送禮佳品。

《Colette, Mon Amour》是由La Pac與Highsnobiety聯手策劃，並由Hugues Lawson-Body執導的傳記電影，以巴黎傳奇時裝店Colette作主軸，既回顧二十年的輝煌歷史，也刻劃出Colette Roussaux和Sarah Andelman母女的心路歷程，片中更找來Kanye West、Pharrell Williams、Virgil Abloh、Futura等一眾星級嘉賓坐鎮，單看Trailer已很吸引。

母親Colette Roussaux與右邊的Sarah Andelman。（Le blog Luxe de Sup de Pub Paris）

早前《Colette, Mon Amour》一直「圍威喂」，只曾在Fashion Capital的個別戲院上映，首先是起點巴黎，繼而輪到倫敦、紐約和東京，叫香港時裝人羨慕又妒忌。然而，好消息是Highsnobiety日前宣告《Colette, Mon Amour》將於12月20日起，正式於網上平台發放，只有一部手機在手，大家就能夠安坐在家中，等睇戲。

Thom Browne西裝套裝。（Highsnobiety）

CLOT就以Colette代表色藍色作主題。（Highsnobiety）

+ 3 + 3 + 3

一如之前，凡有地區上映便會邀請潮流品牌策動聯乘的慣例，今次全球上映找來的單位堪稱巨頭級別。焦點的Thom Browne一口氣推出數款Cardigan毛衣、恤衫和兩件頭西裝；陳冠希主理的CLOT則以Colette代表色藍色作主題，設計T-shirt衞衣，更在當眼位置寫上「我的最愛」4個大字，以表現出對Colette崇高敬意。

SAINT LAURENT扭計骰玩具。（Highsnobiety）

木製LEGO人玩具。（Highsnobiety）

至於SAINT LAURENT更搞鬼，沒有製作最擅長的服飾作為別注，而是推出一款印上YSL和Colette標記的扭計骰玩具，用來送禮收藏就最合適不過；至於LEGO方面更打造出精緻木製LEGO玩偶，中胸象徵着Colette的那兩點，絕對是本年度時裝界最有型的「露點」作。



按圖看更多Colette紀錄片別注設計：

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除了上述品牌外，今次《Colette, Mon Amour》別注聯乘的合作單位，還有Soulland × Snoopy、Emotionally Unavailable、Bamford、L/Uniform、 Officine Universelle Buly等，全部將於12月14日在Highsnobiety網店正式發賣，送禮自奉的佳品。