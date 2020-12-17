Vogue主編Anna Wintour打破離巢傳聞　Condé Nast為她開新職位？

叱咤時裝界多年的Anna Wintour，近幾個月再被傳出將會離任《Vogue》，但是Condé Nast日前卻宣布她將躍升為首位「Chief Content Officer」，再度打破離巢傳聞。 而作為時裝界大人物的她，這樣的新職位又會帶來什麼挑戰？

對於Condé Nast來說，這是複雜的一年。美國版《Vogue》主編Anna Wintour作為時裝界最有影響力、極具爭議性的人物之一，以至於許多人都想知道，她所統治時期是否會結束......

新職位「Chief Content Officer」是專為Anna Wintour而設立

不過，該公司卻表示，儘管Anna Wintour經歷了艱難的一年，更有謠言稱她將會離任，但現在她已晉升為首位「Chief Content Officer」與Vogue全球編輯總監（Global Editorial Director）。與此同時，當時亦有傳言指出，英國版《Vogue》總編Edward Enninful，最終將會成為Anna Wintour的繼承者，事實是他被升職為《Vogue》的European Editorial Director，其中包括英國、法國、意大利、德國和西班牙版本，還向其他雜誌如《Architectural Digest》、《GQ》提供全球編輯指導。

Edward Enninful升職為《Vogue》的European Editorial Director（IG@edward_enninful）

其實新職位「Chief Content Officer」是專門為Anna Wintour而設立的，自1988年起，她除了擔任美國版《Vogue》總編輯外，還被任命為Artistic Director以及Global Content Adviser，她的工作領域不單只擴展到《Vogue》所有版本，而且還延伸至裝飾、烹飪與生活方式等方面，今次再度升職，掌管Condé Nast旗下所有雜誌，並獲得更大權力。Condé Nast CEO Roger Lynch則表示，Anna Wintour的晉升代表著公司的關鍵時刻，因為她有能力保持與新受眾的聯繫，同時能夠培養和指導當今業內的傑出人才。

中國版《Vogue》張宇辭任總編一職（IG@angelica_cheung）

不過，今次Anna Wintour再被升職，這卻是一個相當大的轉變，原因是在較早前《Vogue》被外界認為內部工作環境缺乏種族多元化，Anna Wintour更被捲入種族歧視風波之中，不但為雜誌公開道歉，她亦示意會提升黑人編輯、作家、攝影師、設計師和其他創作者的工作空間。再說受到疫情影響，近幾個月來Condé Nast對內部進行重組架構，包括減人工、裁員與離職潮等，如《Vogue》國際編輯Suzy Menkes在十月卸任，另一邊廂中國版張宇、西班牙版Eugenia de la Torriente與德國版Christine Arp，都各自辭任總編一職。

誰能動搖Anna Wintour的地位？（IG@theannawintour）

轉眼間，Anna Wintour擔任美國版《Vogue》主編已有32年，她經歷多次傳聞離職，最終還是留得低，事業完全不被影響，更成為雜誌界最有權勢的人之一，誰能動搖她的女皇地位？