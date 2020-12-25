Chloé新創意總監曾擊敗Tom Ford奪獎？5件事認識Gabriela Hearst

Chloé才剛正式宣布Natacha Ramsay-Levi卸任效力四年的創意總監一職，旋即也公布最新創意總監-設計師Gabriela Hearst，並於明年2021年3月的秋冬大秀發表加入品牌後的首個創作系列，同時她也會繼續擔任同名品牌《Gabriela Hearst》的創意總監。

前創意總監Natacha Ramsay-Levi說道：「過去四年來，很榮幸在Chloé團隊的支持下表達我自身的創意，同時再度將品牌聚焦於Gaby Aghion對人文自由的堅持以及所有把我們團結在一起的品牌核心理念。我想要謝謝 Chloé給我這樣的機會，也感謝他們支持我離開品牌的決定。我對這個美好品牌的發展，以及它堅持打造具有意義與力量的女性特質感到充滿希望。在經歷健康、社會和經濟動盪的這幾個月以來，我深深思考對於這個產業未來的期許，反思如何將這些想法與我的創意、知性與情感理念做整合。也因如此，我對未來有了不同想法，渴望追求新的契機。」

而最新公布的新任創意總監Gabriela Hearst，設計風格簡約卻不簡單，不僅一舉擊敗 Marc Jacobs 與 Tom Ford 兩位前輩老將，勇奪今年CFDA最佳美國女裝設計師大獎，她自創同名品牌同是IT Bag製造機，所推出的包款如Nina珠寶盒包及Diana書本包，更是深受巨星名流青睞，安祖蓮娜祖莉、安妮夏菲維及梅根都是愛用者。

而作為永續發展的倡導者，Gabriela Hearst也將引領Chloé轉為以永續發展為目的的商業模式，除了生態責任外，也會持續關注女權的進步。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chloé迎來新篇章！公布最新創意總監，正是安潔莉娜裘莉、安海瑟薇等女星熱愛的設計師Gabriela Hearst】