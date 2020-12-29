專訪中古手袋網店　愛Vintage辭去十年荀工　哪款一上架即秒殺？

隨著社交媒體愈趨普及，網店亦逐漸蔚然成風，遍地開花。 今回《一物》就與專門出售日本中古手袋的網店littlecrazyvintage老闆Arashi進行了一次深入詳談，了解驅使她開店的原因，細說過程中的喜與悲，以及近年最搶手的手袋款式。

（攝影：龔嘉盛）

網店littlecrazyvintage老闆Arashi，當年為了心愛的日本中古手袋毅然放棄穩定工作，但她卻沒有後悔。（攝影：龔嘉盛）

隨著各大品牌相繼推出復刻版手袋，中古手袋熱潮亦再一次熾熱起來。對於一般消費者而言，關心的大概是價位及真偽，但對於網店管理人而言，存活在網路上的店舖卻是他們的心血結晶，亦是他們的夢想園地。

Arashi當年之所以開店，並非看準了甚麼機遇或商機，而是出於對中古手袋的熱忱：「我本來的工作非常穩定，足足做了十年，但我就如一般女生，從小懷有開店的夢想；加上我喜歡自己一個人去旅行及購物，又喜歡Vintage文化，所以常常到日本尋覓各大中古手袋店。每次都很想將全部『靚嘢』帶回香港，但深知自己不可能買下全部袋吧。久而久之，開始想與別人分享自己的發現，並萌生開店的念頭。」

這款牛仔布Dior馬鞍袋是Arashi的珍藏。（攝影：龔嘉盛）

剛開始時，Arashi如同大多數網店老闆，以工餘時候經營網店。後來因為太忙，她只好在正職及網店之中作出抉擇。最後，她決定跳離舒適圈，成為全職中古手袋店老闆。

在新冠肺炎來襲之前，Arashi會親身飛往日本採購貨源，單是去年便飛了足足七次。相信大家此時心裡應該不禁感嘆道：「嘩！咁正。」但在「日本瘋狂Shopping」這美好景像的背後，Arashi有苦自己知。

Arashi表示她之所以會對中古手袋情有所鍾，只因中古袋具有無可媲美的質感。（攝影：龔嘉盛）

每個中古手袋均獨一無二，能夠遇上品質良好且設計特別的手袋，是緣也是運。為了尋找當刻最好的中古手袋，身形嬌小的Arashi每天都會徒步遊走日本街頭十多個小時，過程中僅吃麵包充飢。旅程結束時，她再隻身將兩大喼手袋帶回香港，有次更不幸遇上大雨，教她非常狼狽。除此之外，入貨、宣傳、銷售、郵寄等工作，均由她自己一腳踢包辦。為了提供更好的服務，她基本上有空就會上線，與24小時on-call無異。

單憑初步印象，實在很難想似身形纖細、身高僅得152厘米的她竟能如此堅毅。然而，Arashi表示在遇上好袋的快感、以及別人肯定自己的品味所引發出來的滿足感下，這份艱苦微不足道。能夠捨棄一份做了長達十年的工作，並且咬緊牙關撐過所有艱苦，Arashi以行動印證對中古手袋的愛。

能夠遇上品質良好且設計特別的中古手袋，是緣也是運，Arashi自己亦收藏了數十件非賣品，今次她就為大家展示了其中幾件私藏：

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大概因為如此用心，littlecrazyvintage愈做愈好，儲下不少忠實熟客，即使遇上世紀疫症，生意亦沒有太大影響，大多數手袋在上架後數小時內便會被買走。店內最暢銷的品牌離不開CHANEL、Dior、CELINE、Gucci等，詢問度最高的款式則隨著品牌推出甚麼復刻版手袋而轉變。

這款CELINE中古背包被BLACKPINK成員Lisa一揹之下變得非常搶手，近日littlecrazyvintage難得返貨，十幾分鐘內被買走，非常驚人。（受訪者提供）

日本常說「一期一會」：因為只有一次相遇的機會，所以更要珍惜當下。在此變幻莫測的世代裡，潮流、人事、城市、規則等，轉瞬之間便變了樣，能夠好好抱緊的，只有發自內心對某事某物的愛，以及一期一會所帶來的歡愉；而在Arashi所創立的littlecrazyvintage內，藏著的也許便是這份難得的快樂。