Alexander Wang性侵　曾是時尚界金童　統領個人品牌、Balenciaga

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High Street風格因Alexander Wang的出現而蔚為一時風向，隨著品牌創日已屆15年，他早已是定義這個世代風格不可或缺的名字。

雙親都來自臺灣，出生與成長在加州的Alexander Wang，以融合運動、街頭、美式精神但又不高端精品的洗鍊質感，在同名品牌創立之初就因為緊貼當下風格的需求，加上女魔頭Anna Wintour的背書，迅速累積聲量，一躍成為炙手可熱的話題金童，除了好穿好搭又具備都會感的服裝單品，一個成功品牌不可或缺的IT BAG，也是讓他能站穩時尚產業的重要基礎點。以下是這位時尚金童至今精彩的重要時刻！

Alexander Wang的時尚之路（按圖查看）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：女魔頭欽點的設計師！盤點Alexander Wang的時尚之路】

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