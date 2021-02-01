【獨立品牌】日本針織Batoner　簽名式簡約冷衫設計成抄襲熱門

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-02-01 20:50

冬日寒風凜凜正是親近針織品的季節，如果手邊沒有奶奶能為自己編毛衣，那不妨看一下來自日本的Batoner，儘管未必有歐美品牌動輒半百年的歷史，但究其材質和工法卻不遜色於歐美，甚或可以說是青出於藍，這也難怪Batoner成為某中國網購大站上，經常會被「打板」抄襲的款式。

日本毛衣品牌Batoner是被抄襲的熱門（Batoner）

作為針織品製造商Okuyama Meriyasu旗下品牌，在2013年成立的Batoner以山形縣寒河江市為基地，傳統而言日本每地都各有生產強項，例如崗山盛產綿布，孕育出許多丹寧品牌，而山形縣則是盛產手工藝和針織，是一個針織品牌雄踞的縣份。早在自創品牌Batoner之前，Okuyama Meriyasu己經替各大時裝品牌代工，老工匠個個手藝嫻熟，練得一身紮實的針織工夫，使品牌在創立之時即擁有得天獨厚的實用。

位於山形縣的Okuyama Meriyasu有六十年針織品製造歷史，往日替各大品牌代工為主，而在2013年，終於利用得天獨厚的針織工藝實力自創品牌Batoner。

Batoner Logo設計（Batoner）

除卻針織工藝，Batoner採用的紗線及染色品質之高，也是品牌受人注目的地方，其長期與同在寒河江市的工場進貨紗線，並在同市的，以及隔壁的山邊町縣中的工場進行染色，其品管控制不止體現在成品製作，甚至是從原材料就已經嚴格控制。

SIGNATURE CREW NECK是Batoner最熱銷的款式（Batoner）

Batoner的商品型錄中，針織羊毛產品自然是大宗，然而也略分為幾個熱門款式，例如是SIGNATURE CREW NECK款式，獨特的V字型編織紋路，使用的則是美麗諾羊毛（Merino Wool），同樣是品牌熱賣款式之一。

既名為HEAVY WEIGHT，使用的自然是更重磅厚實的羊毛。（Batoner）

需要和暖一點的，也可以看這件超重磅的HEAVY WEIGHT CASHMERE CREW NECK，比上一件要厚實，而且使用上的並非一般羊毛，而是來自喀什米爾羊毛，即指山羊身上的獨特纖維羊絨，價格自然也比較可觀。

這是繼SIGNATURE CREW NECK後，最受歡迎的款式。（Batoner）

最後可以看另一熱門款式MOHAIR NORDIC CREW NECK，採用經典的北歐羊毛衣款式，而在材質上則是採用高檔的馬海毛（Mohair），即安哥拉山羊身上的被毛，為毛衣帶來極好的耐磨性，也不容易起毛球。而在一般毛衣之外，品牌還有各種開胸毛衣，甚至是短袖Tee的選項，若果要選購高品質的毛衣產品，Batoner會是一個相當優質的好選擇。