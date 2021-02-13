2021年10大聯乘球鞋　Supreme × Nike再現　Off-White再推新款？

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-13 14:16

經歷了 2020 帶來的許多考驗，在新的一年開始之際，相信各位也沒忘記替鞋櫃添入幾雙新貨來獎賞自己整年的奔波，身為球鞋愛好者的你，應該早就近來嗅到 Nike Dunk 絲毫未減的人氣，在先前釋出消息的球鞋中，這款經典鞋型依舊持續大放異彩，不只是擁有諸多聯名話題，Nike 為其所推出的新配色設計也十分引人注目，當然除此之外，還有不少精彩的聯名話題已經偷偷釋出消息，光是流傳的預覽圖片已經令人垂涎三尺，只能說，2021 才剛剛啟動，荷包就要小心了！

▼▼▼今年的熱門聯乘鞋款有哪些？點圖放大閱讀：

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1. Nike Dunk Low「Street Hawker」

發售日期：2021 年 1 月 13 日

2021 第一雙 Nike Dunk 就由鴛鴦配色的「Street Hawker」開啟搶眼的視覺，鞋面以六座城市的中華美食為設計靈感，輔以廣州藝術家 Jason Deng 手繪的食物水彩畫，在多種紋路和材質交會中，鞋後跟處的一個「食」字貫穿了整體概念，不只醒目更具收藏價值。

2. Supreme × Nike Dunk Low「Barkroot Brown」、「Black」、「Mean Green」

發售日期：未定

只要印上 Supreme 徽標，便代表著十足的話題性，這次 Nike 再度與其共譜精彩的 SB Dunk 造型，包括黑、藍、紅三個配色皆以白色做拼接，並搭配上突出的鱷魚皮革紋路，各個細節處的金色視覺無不呼應著成為目光焦點的星星圖樣，呈現奢華質感。

3. Nike × Ambush Dunk「Deep Royal」

發售日期：2021 年夏季

在 2020 年末引起關注的 Nike × Ambush 聯乘，再次拉近時裝與潮流的界線，其中亮眼的鞋款又一回為 Dunk 帶來話題，沒想到主理人 Yoon Ahn 更接著親自曝光了「Chicago」配色，沒等我們準備好，隨之而來的「Deep Royal」經典樣貌諜照，相信讓不少鞋迷都口水直流！

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+ 14 + 14 + 14

4. fragment design × Nike Dunk High「City Pack」

發售日期：2021 年秋季

才剛感受到 Nike Dunk 系列的話題合作、新配色設計如一股炫風般襲來，在各位鞋頭們還未站穩之時，藤原浩在近日也無預警公開了 fragment design 與其將帶來的合作，復刻自 2010 年由城市啟發的「City Pack」，包括黃色加上亮粉、黑與紫身色搭配與搶眼的白紅、白藍拼接等三種配色，在曝光的諜照中都可以看見，想必各位粉絲也等不及了。

5. Off-White™ × Nike Dunk Low

發售日期：未定

正在鞋迷們為眾多的聯名興奮之時，情報帳號再一次冷不防的帶來 Off-White™ 與 Nike Dunk Low 未來又將推出的合作消息，相較於先前曝光的全黑版本，這次雙方採用深淺兩色交互融合，搭配上醒目的綁帶系統和 Off-White 標誌性的字樣等等，雖然配色低調簡約，卻仍掩蓋不了其惹眼的視覺。

6. UNDEFEATED × UCLA × Nike Air Max 97

發售日期：2021 年 1 月 8 日

看過了 5 雙令人期待萬分的 Nike Dunk 鞋款，接續其後的是同樣將侵襲我們荷包的 UNDEFEATED × Nike，此回 UCLA 主題配色在融入了天藍與亮黃色線條，並將其一直延伸至外底及鞋舌處的細節標誌，帶來十足的活力氛圍，藏在鞋面的反光面料讓這雙白色鞋履更加吸睛。

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7. fragment design × sacai × Nike LDWaffle

發售日期：2021 年春季

在去年讓諸多鞋迷陷入瘋狂的 sacai × Nike 合作鞋款，不只成為年度熱門單品，還曾經一度傳出將與 fragment design 推出三方聯乘的消息，如今讓我們等了又等，終於盼到相關情報的出現，據悉此雙以藍白配色搭上解構造型的 LDWaffle 將會於春季登場，雖與先前的預覽圖集有所差異，但仍舊令人為之期待。

8. Air Jordan 11 Low「Legend Blue」

發售日期：2021 年 4 月

愛好 Air Jordan 11 經典鞋型的你，肯定不會錯過「Legend Blue」配色即將回歸的消息，今年除了有不少 Dunk 帶來熱烈的討論，Jordan Brand 也沒有停歇，讓人心動不已的全白色覆蓋鞋面搭載冰藍色透明中底，將於 Air Jordan 11 誕生 25 周年這個值得紀念的日子再度登場，低筒版型相信也將為街頭人們帶來諸多搭配方式。

9. Casablanca × New Balance

發售日期：未定

相信喜愛一推出就受到熱烈歡迎的 327 鞋型的你，當然沒錯過 Casablanca × New Balance 先前推出的合作式樣，今回雙方再度釋出新一波聯名的樣貌，同樣揉合了 Casablanca 的迷人風格，將酒紅與墨綠渲染出格外異國的情調，在一眾聯名話題中脫穎而出，適合總是愛與眾不同的球鞋愛好者。

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10. CLOT × Jordan Brand Air Jordan 14 Low

發售日期：2021 年初

每年 CLOT 所推出的合作鞋款總是能令人眼睛為之一亮，此回也不例外，找上了 Jordan Brand 以許久未見的 Air Jordan 14 為藍本，似乎將以「兵馬俑」為設計靈感，柔和的灰色調混合粉橘色呈現，鞋面以白色點綴了諸多細節，已讓人迫不急待想看見更多預覽照片！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：又是燒錢的一年！盤點「2021 十雙你必須關注的球鞋」想帥一整年就靠它！】