Central Saint Martins疫情下時裝騷　時尚學俯妙計幫新生上位？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-14 15:58

難得考進Central Saint Martins這所頂尖藝術與時裝設計名校，卻偏偏遇上新冠肺炎，英國全面停課，想起也唏噓。

Central Saint Martins本部。（CSM）

然而路再難行，生活仍然需要繼續，時裝品牌、時裝設計師如是，時裝設計系學生也是如是，因此在欠缺面授課堂情況下，Central Saint Martins的教師們，想到給予新入學的一年級新生，一份別開生面的功課：舉辦一場White Show。

這個叫MEIYI YING的華人學生作品十分特別。（White Show）

這批一年級新生合共150人，分別來自時裝和紡織品、美術、媒體製作、平面設計、戲劇和表演、三維設計等不同學科，White Show正是要求學生以白色為主題，並細分為3個小主題：Void: Womenswear、Odyssey: FDM & Menswear和Monitus: Print & Knit，製作出一系列集時裝設計、造型、拍攝和編採於一身的藝術短片，以迎合疫情大流行下，人類以影像和數碼科技互動的新模式，並透過藝術手法，探討疫情、種族、性别和性取向等社會議題。

在不能上學的情況下，學生數人一組交功課，在學園以外或者家裡找靈感。（Justin Jensen）

至於如何為以白色作主題？或許從時裝設計的角度而言，白和黑色同是服飾的本源，最百搭卻最難設計，因為根本沒有任何搶眼和裝飾本質成份可言，設計師的藝術美感、剪裁觸覺以至衣服用料，均一覽無遺，從前川保久玲和山本耀司的純色衣服之所以獲得如此高度評價，正是這個原因。

Designer: @c0nart_ Image: @solarkbd Edit: @kallionmax。（White Show）

作為John Galliano、Alexander McQueen、Stella McCartney、Phoebe Philo、Riccardo Tisci、Craig Green等新舊設計師的母校，Central Saint Martins每位新生都有可能是時裝界明日之星，今次校方細心地為他們開設「thewhiteshow2021」IG帳號，讓學生們向世界展示作品，也向全世界的時裝買手、傳媒和時裝愛好者，預先介紹這批一年級生，VOGUE和SHOW STUDIO已介紹這個White Show和學生的作品，證明聖馬丁出品，果然有麝自然香。