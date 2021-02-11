KAPITAL發聲明指責盜版猖獗　翻版聖母衫淘寶127元人民幣有交易？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-11 17:13

真正的大國崛起，除了追求軍事經濟硬實力之餘，軟實力同樣重要，任GDP節節上揚，如果連保護原創，尊重知識產權也做不到的話，真正優秀，值得世人稱道的流行文化，就難以在這個國度出現。

說的是日本KAPITAL，話說這個在職人界別德地望重的服飾品牌，早前於其官方IG平台，發布「AUTHENTICATION OF KAPITAL PRODUCT偽造商品について」的聲明，指品牌一款Fleece Bivouac BIG Sweatshirt染色聖母圖案衞衣，在網上平台發現大量盜版貨。

氣得KAPITAL要親自圖文並茂，比較真貨與假貨之間的差異處。（KAPITAL）

不但款式抄襲，就連KAPITAL的商標也被挪用，氣得KAPITAL要親自圖文並茂，比較真貨與假貨之間的差異處，並呼籲消費者光顧品牌的直營店或特約經銷商，切勿胡亂網購，買錯假貨。

KAPITAL Damask Fleece Zip Jacket。（KAPITAL）

KAPITAL Smiley Hoodie。（KAPITAL）

其實如斯盜版貨問題，多年來一直困擾着KAPITAL，早在今次聖母圖案衞衣之前，品牌也因為Damask Fleece Zip Jacket和Smiley Hoodie等人氣商品的資版問題，而大動干戈於IG帖文指責某些不法商人的抄襲行為，雖然聲明中並沒有指名道姓列出盜版貨來源，有網民卻一口咬定來自中國。

KAPITAL的假貨的確俯拾皆是。（淘寶）

果不其然，打開淘寶網，KAPITAL的假貨的確俯拾皆是……

就以前文提及的3款KAPITAL單品為例，如上圖所見，一件原價43,780日元（約3,243港元）的聖母圖案Fleece Bivouac BIG Sweatshirt，淘寶部份不法賣家只以127人民幣出售，有些無恥地公然展示質素參差的盜版貨照片，有些更無賴到直接盜取KAPITAL的官方產品照自用來混淆視聽。

Damask Fleece Zip Jacket和Smiley Hoodie的情況亦相若，原價分別約2,184和1,400港元的產品，在淘寶都可以找到百幾人民幣的假貨，泛濫成災，即使真的有賣家將KAPITAL正品放上淘寶網出售，假貨充斥下，試問買家又怎麼放心付錢網購？這些年來內地執法機構，口口聲聲要「像治理酒駕一樣打假」，治理酒駕成效如何就不得而知，但打擊盜版方面——同志仍須努力。