Stussy聯乘Nike│經典Air Huarache正式重啟　引證潮流回歸千禧年

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-15 14:39

時裝潮流這回事，向來都是五年一小轉，十年一大轉，兜兜轉轉，就會回歸過去出現過的潮流，所以2021年的「新」潮流，正是來自千禧年。

事距21年Stussy Air Huarache回歸了。（Stussy）

回到2000年，那是聯乘合作尚未普及到民間，就算是品牌與品牌之間，大多對Crossover採取保守態度。誰不知在當時卻有兩個瘋子兼難兄難弟，Fraser Cooke和Michael Kopelman，失驚無神聯合英國Nike和Stussy，製作出一對非官方的Stüssy × Nike Air Huarache LE球鞋，分為沙色Desert Oak和綠黃Dark Olive兩種配色，於倫敦Stussy專門店發售，掀起莫大迴響。

Fraser Cooke與Michael Kopelman關係密切。Fraser與Michael開設的Gimme Five任職採購工作，及後更一同開設潮店THE HIDEOUT和Foot Patrol，不過隨着Fraser Cooke 2003年加入Nike任職高層，他就沒有再負責Foot Patrol等業務。（Sole Collector）

Michael Kopelman。（Gimme Five）

隨着兩色Stussy × Nike Air Huarache LE的大成功，西方品牌正式開始對聯乘合作這個概念珍而重之，更積極發掘相關項目。因此當初如沒有這對Stussy × Nike Air Huarache，往後世界會否出現Supreme × Nike Dunk SB以至Air Dior，也是未可知的事。

2000年版本的Stussy Air Huarache。（Stussy）

不過要進一步留意，是Stussy這對Air Huarache的偉大，並不只局限於Nike本身，2003年更推而廣之到New Balance。那時代Nike Dunk SB鞋款就如今天一樣如日中天，真正能夠與之抗衡者寥寥無幾，New Balance MT580卻是當中最頑強代表。

第3代New Balance × mita sneakers × real mad HECTIC。（mita sneakers）

Stussy × real mad HECTIC × New Balance MT580 Desert Oak。（Stussy）

2000年New Balance為開拓日本潮流市場，邀請上野球鞋店舖 mita sneakers 及原宿品牌real mad HECTIC的合作，以MT580為基軸打造聯乘系列，開發至第3代終於紅遍整個亞洲，漸漸與Nike Dunk SB分庭抗禮，2003年為「強化軍備」，就拉攏Stussy合作，打造兩款Stussy × real mad HECTIC × New Balance MT580別注，熱爆全球。而當中所運用到的顏色，正正是與2000年Stussy × Nike Air Huarache LE一模一樣的Desert Oak和Dark Olive，因此無論對於Nike或是New Balance粉絲而言，這兩種配色都是意義不凡的集體回憶。

2021新版Stussy × Nike Air Huarache Desert Oak。（Stussy）

2021新版Stussy × Nike Air Huarache Dark Olive。（Stussy）

到了今日，Stussy亦宣告21年前這兩款Nike Air Huarache，將會再度回歸上架，今次也是名正言順與Nike進行的官方合作，定價HK$899。外觀設計基本上和2000年版本無甚分別，反而不用著墨太多，感慨的是如文章序言所說，時裝潮流從來都是一個輪迴，二十年風行世界的Stussy、Dunk SB和Air Huarache，二十年後當真全面回歸了，可謂風水輪流轉。