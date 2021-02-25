Louis Vuitton｜聯乘百年法國單車品牌　LV BIKE也要Monogram？

撰文： KEEDAN 最後更新日期： 2021-02-25 18:14

高端品牌愈來愈重視生活已經是常態，Louis Vuitton 的生活藝術系列有著書籍、文具、遊戲、運動用品等等，完全可以滿足生活所需，現在 Louis Vuitton 聯手創立於1912年的同鄉訂製自行車品牌 Maion Tamboite 推出四款車型的單車。

按圖查看Louis Vuitton聯手Maion Tamboite推出的單車款式▼▼▼

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先來簡單介紹一下 Maison Tamboite Paris。法國其實是一個與自行車很有連結的城市，世界上第一個有紀錄的自行車賽是在巴黎舉行，1903年，知名的環法賽首度舉辦。1912年，Maison Tamboite的創辦人 Leon Leynaud在巴黎的蒙馬特高地推出Les cycles Rych品牌，直到第一次世界大戰爆發，Les cycles Rych已經有了兩家店。戰爭結束後，Leon 收購了 Maurice Tamboite，並重新將品牌命名為 Maison Tamboite。來到了20世紀80年代，工業化的大量生產讓 Maison Tamboite受到衝擊，最後還停產，直到2014年，第三代重新開啟了品牌。

Maison Tamboite Paris用時裝來形容的話，偏向於高級訂製服，「類似製作珠寶的工藝，」官方如此形容。此次與Louis Vuitton的合作用的就是Maison Tamboite Paris的經點車型為基礎，在巴黎手工打造，車架為經過拉伸與輕化的琺瑯與鍍鉻鋼，加強車體的強度。輪框與擋泥版則是結合了Louis Vuitton的工藝與木材，皮革座墊加入了避震彈簧，騎乘感更為舒適，下方與車籃均有LED燈，並配備了二速驅動系統。為了避免失竊，還加入了整合式追蹤器，可以透過手機App進行定位追蹤，畢竟，這一台單車可是要價近百萬。

Monogram 花朵牙盤、LV造型車架，還有藝術總監 Nicolas Ghesquiere 全新設計的 Since 1954 Monogram 皮革，還能在座墊下方印上姓名縮寫。Monogram自行車的紅色皮革是採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾。Damier Graphite自行車則擁有結合黑灰色調與亮黃色皮革。

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