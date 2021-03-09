【Keith Haring特輯】最多聯乘藝術家？　一文睇清新舊經典別注版

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-03-09 19:41

【Keith Haring特輯】時光倒流到1990年2月16日，著名Graffiti藝術家Keith Haring離我們而去。 Keith Haring的作品在拍賣市場一向有價有市，日前蘇富比將他商店Pop Shop時期創作舉行網上拍賣會，當中不乏店內商品原型。 Keith Haring絕對是藝術商品化和聯乘的先鋒，現在一起回顧其新舊經典合作。

Keith Haring於80年代在紐約開設自家藝術商品店Pop Shop（Keith Haring Foundation）

蘇富比現正舉行Keith Haring的《Pop Shop Drawings》線上拍賣會，將藝術家自家商店Pop Shop時期的12幅墨水紙本繪畫創作上拍，包括絲版印刷和其他Pop Shop商品的原型全部均為黑白和尺寸11 x 14英寸，估價約10至15萬美元，交投甚湧躍，且大部份已超越底價，Keith Haring的作品仍深受收藏家追捧。

今時今日，藝術家跟品牌的聯乘企劃，真的多如天上繁星，年年相關設計排山倒海。不過，要數數十年來最多聯乘的藝術家，相信Keith Haring一定名列前茅，其種類之多，也許Andy Warhol也甘拜下風。

過去半年來，有關Keith Haring的聯乘商品可謂排山倒海，當中最令人喜出望外的，無疑是跟OLAY合作，將街頭藝術元素注入美肌護膚產品之上，可見塗鴉文化不獨感染時裝世界，連美容護膚品也被佔領，《Follow Your Heart》系列的心心畫作，引來女生們紛紛留言大呼可愛。

SWATCH聯乘Keith Haring的Mickey Mouse系列（SWATCH）

SWATCH亦用上Keith Haring最愛的卡通人物Mickey Mouse製作出三款米奇老鼠別注，充滿Keith Haring個人色彩的二次創作，帶出另類可愛感覺，藝術家曾說：「我父親懂得繪製卡通。從小我就開始繪畫卡通、創作不同人物和故事。不過，在我看來，卡通畫家和成為“藝術家”之間是有分別的……」，於是他以自己獨特畫風，帶來卡通色彩的藝術品。

2015年一位私人SWATCH收藏家將其5,800多枚珍藏拿出來拍賣，當中包括1986年Keiht Hariing別注版。（SWATCH）

其實，SWATCH跟Keith Haring的合作早在1986年已展開，當時品牌一口氣推出四款藝術腕錶Modele Avec Personnages、Serpent、Milles Pattes及Blanc sur Noir，成為80年代潮流之選。到了2015年，一位私人SWATCH收藏家將他逾5,800多枚珍藏在香港被上拍，當中包括Keith Haring這四款聯乘腕錶附帶一張Swatch原裝宣傳海報及其畫作一起，最終一組的成交價達467萬，極之驚人。

另一Keith Haring聯乘好拍檔，還有UNIQLO。在UNIQLO仍未發展如現在般佔領全球便服市場時，品牌已看中Keith Haring的潛力，多年來不停合作推出Tee、Hoodie等別注UT設計。今年品牌再以Keith Haring x Tokyo為主題，因藝術家在80年代不時到東京留下不少「腳毛」，搞活動辦展覽，並以這城市街頭的人和事啟發創作靈感，這系列UT就是回顧這段美好日子。

UNIQLO一直是Keith Haring聯乘的忠實品牌（UNIQLO）

今年Keith Haring矚目聯乘還有Dr Martens，將簽名式創作放進1460與1461 兩大經典鞋款中，同樣是話題作。再數數手指，他過往的聯乘確是多得很，NOAH、Études、adidas、BE@RBRICKs、uniform experiment、G-SHOCK、COACH等不同數型品牌都先後跟他合作，其筆下創作全方位融入不同界別。

Keith Haring聯乘Dr Martens也是今年矚目別注（Dr Martens）

+ 5 + 5 + 5

時光倒流到Keith Haring創作力最旺盛的80年代，當時聯乘並未成風氣，只是一些偶爾的合作，可能是大家互相純粹出於欣賞對方，而不是為製造話題和催谷銷量。Keith Haring其中一個突破性合作，就是夥拍「西太后」Vivienne Westwood，成了拉近藝聯與時尚之間距離重要設計之一，樂壇天后Madonna更穿上這系列服飾登上舞台和雜誌。

Keith Haring與Vivienne Westwood合作，開拓時尚與藝術聯乘。（Vivienne Westwood）

即使Keith Haring已離開我們三十一年，但他的影響力卻從無減退，從藝術文化到時尚潮流，都見到其蹤影。