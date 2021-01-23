【Ambush】4千元索帶成熱話　認識Nike、Converse爭相聯乘的潮牌

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-01-23 15:00

Ambush 最近在聯名方面可以說是馬不停蹄、火力全開，Beats by Dr.Dre、Nike、Converse、Bvlgari、NBA，光是在 2020 年下半 Ambush 就與數個業界出類拔萃的大牌進行了跨刀合作，並且各個聯名系列皆是熱度十足，合作單品更都是一件難求！今天就讓我們來探究一下近年來在時尚界呼風喚雨的 Ambush 以及設計師 Yoon Ahn 究竟是何方神聖，以及把聯名當作「家常便飯」的他們這在業界的「超好人緣」到底是從何而來？

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Ambush 的背後操刀手是誰？

Yoon Ahn 是一位現代韓裔美籍設計師，今年 43 歲的她身兼 Ambush 品牌創意總監、Dior Homme珠寶設計師，以及東京知名饒舌歌手 Verbal 的妻子。

Yoon 自幼因父親工作關係，多次來回於美國、韓國兩地，並在父親離職後最終安定於美國西雅圖，在那裏度過了所剩的童年。在一次訪問中 Yoon 曾坦承到自己因為多次轉學所以在小時候一直交不太到朋友，不過她卻不覺得這是一件令人惋惜的事，她認為這樣的經歷對她來說是命中注定，更表示在設計中這樣「輾轉」又「孤獨」的童年是她的一大靈感來源。

雖然 Yoon 現在多是以剪裁到位的服裝以及創意曾出的飾品為名，不過事實上她大學就讀的專業並非時尚設計，而是波士頓大學的平面設計， Ambush 起初也不是服飾品牌，而是設計公司。Yoon本人宣稱自己在國高中時期就下定決心要成為一位平面設計師，而這一切的動機來源於她在圖書館兼職時對雜誌的熱愛。

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Ambush 短短五年迅速上位！

接續上一點所提到，Ambush 作為一個公司原是致力於平面設計，後才漸漸演化成我們現在所認識的服飾品牌。不過事實上 Ambush 在大紅大紫之前， Yoon 和 老公Verbal 在 2004 年就已經創立另一個品牌 Antonio Murphy & Astro，雖然 AM&A 的名氣現在已遠遠不及 Ambush 在潮流圈的地位，甚至相信有許多人根本沒有聽過這一品牌，不過事實上許多 Ambush 早期為之聞名的設計，例如 Pow戒指、皇冠骷髏、米高積遜頭像掛鏈，都是源自於 AM&A 的設計。

Ambush 在 2015 年才正式成立服裝系列，但短短 5 年間就創造了多個令人耳熟能詳的品牌單品，例如打火機項鍊、抽繩帽衫、印花古巴襯衫等，每季亮點層出不窮。憑藉著兼具未來感以及嘻哈元素的新奇設計，Ambush 在短短的幾年內更是獲得了 BOF、LVMH 等權威性大獎的認可，是無論是業界人士或是潮流愛好者都十分看好的年輕品牌。

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不只會設計，人脈還超廣！

Ambush 成立服飾品牌短短五年就獲得許多時尚人士及大眾的青睞，除了本身就超強的設計底子之外，能夠一直與各大品牌聯名、許多大明星都爭相配戴著用也是帶貨原因之一！這都要拜設計師Yoon Ahn 和老公 Verbal 的好人脈所賜，對於喜歡日本饒舌音樂的朋友們來說 Verbal 這個名字一定不陌生，不過在嘻哈樂壇的成就之外，Verbal 更是建立如今 Ambush 時尚帝國的一大功臣。

Verbal 本名 Ryu Young Ki，出生於東京，父母為第二代在日韓國人，10 歲時後移居美國，Verbal曾擔 M-Flo、Mic Banditz、Teriyaki Boyz 等日本超人氣嘻哈團體的成員，更是今天日本嘻哈樂壇公認的 OG 級饒舌歌手。在樂壇中 Verbal 因為英文能力極佳，與 Kanye West、Pharrell Williams 等許多國外音樂人都十分友好，他在業界強大關係也對於 Ambush 往後的發展而言是至關重要。

在 Teriyaki Boyz 時期，Verbal 首次與 Kanye West、Pharrell Williams 等美國知名饒舌歌手開始了交流。所謂「交流」，並不是只侷限於音樂上的切磋琢磨，而是文化、潮流、想法上的一個互換。沒過多久，本身就對東京文化興趣濃厚的 Kanye 和 Pharrell 皆被 Ambush / AM&A 當時的作品所深深吸引，他們兩位歐美潮流界重磅人物的瘋狂帶貨也是 Ambush 在業界首次的大規模爆光。這樣的人際關係只能說是可遇不可求啊！

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身兼 Dior Men 珠寶設計師

Yoon 在身為 Ambush 品牌創意總監之外，還有一個令人眾人敬佩的職位，那就是 Dior Men 的珠寶設計師。其實早在 2012 年，Ambush 就已經和現任 Dior 創意總監 Kim Jones 進行合作。

Ambush 品牌與美國音樂人 Pharrell Williams 的關係相當密切，Pharrell 在帶貨之餘還順道把 Yoon 和 Verbal 介紹給了當時在 Louis Vuitton 任職的 Kim Jones。雖然當時的 Ambush 還沒有推出自家服飾系列，卻藉著自己拿手的飾品設計工藝，與法國奢侈品大牌 Louis Vuitton 合作設計出了 Ambush x Louis Vuitton Playbutton 小型音樂鈕扣。

Ambush 與 Kim Jones 的友誼可以說是就在那時正式展開了，在 2018年 Kim Jones 接手 Dior Men 之後，便將男裝系列珠寶設計的工作交給了 Yoon，兩人也從此成為了工作上的搭檔。當然，榮幸扛下這一重責大任的 Yoon 也沒有讓觀眾們失望，無論是在 19 年 Kaws 合作系列，或是 20 年 Daniel Arsham 聯名中， Yoon 的表現都十分突出，將原先並不是太受大家關注的男士珠寶配件做出全新的樣貌，更引領出流行風潮， Dior Men 的飾品配飾至今每季都是叫好又叫座！

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有設計感又有話題的聯名加持

這個時代聯名已經不是甚麼新鮮事，但要真的能夠做到每次出手都是品質保證的可不多！其實在 2009 年，Ambush 才剛剛創立一年之際，它就曾與原宿潮流的元老級人物 A Bathing Ape 進行過合作，當時 Ambush 品牌還未開始自己服飾系列，Bape 卻不吝於在合作中給予 Ambush 團隊適當的創作空間。當初的聯名以「怪獸」（Kaiju）作為主題，在 Bape 的眾多經典單品上進行跨刀合作，其合作項目中包括一款 Ambush x Bape 鯊魚外套，是現今鯊魚系列中的經典之作。

2018、2019 年我們也能看到 Ambush 與韓國眼鏡品牌 Gentle Monster、購物網站Amazon、權志龍個人品牌 Peaceminusone 等品牌跨刀合作，這一年來 Ambush 在品牌聯名方面的表現相當出色，無論是知名耳機品牌 Beats by dr.dre、義大利奢侈品品牌 Bvlgari、美國籃球聯盟 NBA、經典球鞋品牌 Converse、甚至是大型服飾品牌 Uniqlo，都相續與 Ambush 展開了合作。

能與如此多大品牌有這麼密切的合作，全靠著 Yoon Ahn 與 Verbal 業界的好人緣，除此之外，每次聯名也都再次發揮了 Yoon Ahn 強大的設計功力，絕對不單單只是放上 Logo 這麼簡單，每個系列都得到了極高的聲量以及評價！實力、人脈、名聲兼具，品牌討論度持續上升，接下來的 Ambush 絕對值得你密切關注！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼 Nike、Converse、NBA 都愛跟 Ambush 聯名？品牌熱度急速上升、會設計人脈又廣，關於 Ambush 你該知道的五件事！】