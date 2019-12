陳冠希將「愛國」融入潮牌CLOT？　2021年新設計：夏威夷✕中國風

過了這個新年,陳冠希就要40歲了,他變成了身價千萬的老闆、工作狂、寵女狂魔,直言“2020年,我想退休。”

陳冠希深受內地潮人歡迎。(一条授權使用)

他20歲出道,30歲轉型,近10年來,他經營著自己的公司,最早嘗試把中國元素與潮流文化相結合。2017年,他在紐約大學的演講內容刷屏, “我要做的不僅是中國製造,更是中國創造”、“我們不能因為‘中國’二字而降低標準” 、“我從來沒降低過標準,我從來沒認過輸” 、“我從來沒向任何人低頭”。

事實上,陳冠希在很多方面都走在時代的前面:嘻哈音樂、潮流文化、當代藝術……他一心只向前看,“如果你能回到過去,你要改變什麼?”,“我什麼都不改變。”

一条於11月到東京訪問陳冠希。(一条授權使用)

11月下旬,我們在東京見到了陳冠希:“我從入行到現在,我不能說我是引領者,但我給大家開了好多扇門了,從來沒有人說過謝謝我,希望過10年有人說,我有幫助過他們,就好了。”

自述:陳冠希 編輯:瀟鉞

相信誰也想不到當初大唱〈香港地〉的陳冠希,如今竟成為中國潮人的代表人物。(一条授權使用)

開門人:陳冠希

陳冠希的每一次露面,都讓人翹首期盼。他夾在經紀團隊中間,現實中的他比想像中更加瘦小。素顏的緣故,臉上有一片很真實的雀斑。他禮貌地和團隊握手,主動坐到採訪位置。沒有廢話,講求效率,一秒進入專業狀態。

他是自己的老闆,擁有8個品牌,每個品牌都從5千到2萬美元起步,今天都已經變成了價值數百萬美元的公司。他和好友潘世亨一起創立的潮牌CLOT,每一季度的發售都由他親自過目,每次公開場合的穿搭和髮型,也是他自己決定。作為公司的“流量擔當”,他不僅要參與一半的業務,還要不斷出來給各種活動月台。接受我們的採訪之前,他剛剛飛行了14個小時,落地以後直接趕赴現場。

陳冠希是公司的「流量擔當」。(一条授權使用)

2020年,陳冠希將滿40歲。如今他有一個漂亮的老婆,一個可愛的女兒,一個男人的人生進入了下半場。社交媒體上,他毫不吝嗇地曬女兒、曬家庭。談到女兒的教育和未來他滔滔不絕,好像身邊某個操碎心的家長。“等她開始懂事的時候,我會嚴肅地告訴她這個世界真實的樣子。要讓她知道:你想做好每一件事,都需要很努力去付出。”

即將滿40歲的陳冠希現在已經成為了一個「寵女狂魔」。(一条授權使用)

打開陳冠希的IG,資料欄裡寫著“I’m an Alien!!! I’m also your Neighbour”(我是外星人!!!我也是你的鄰居)。坐擁2900萬微博粉絲、270萬IG粉絲,表面上如沐春風的陳冠希,在大眾眼裡仍舊像一個猜不透的謎。

他非常坦然地面對鏡頭,配合我們拍他,但是很討厭任何偷拍的意圖。“如果你在路上撞見我,一定不要偷拍我,你拿著手機過來跟我說,你想要合影,我一定會跟你們拍合照。”採訪時間不長,Edison英文明顯比中文流利很多,但他仍然堅持用中文採訪,對著我們講了很多實在話。

陳冠希坐擁270萬IG粉絲。(網頁截圖)

我的故事是我大概9歲的時候,從溫哥華搬去香港,所以有機會真正地做一些東西。我身邊也蠻多之前的偶像變成了朋友,我也不想模仿他們。我想找到自己的一個identity(身份)。 陳冠希

今天流行的“國潮”,誇張點說,全都是陳冠希十幾年前玩剩下的。他才是“國潮”真正的骨灰級玩家。2006年,ZARA剛剛進中國,第二年H&M才來,中國人還沉浸在對西方大眾時尚趨勢的追逐中。Nike、Adidas的球鞋備受追捧,但是傳播範圍僅限於喜歡體育運動的一小撮鐵杆粉絲以及青少年。這一年,陳冠希受邀和Nike合作,推出了一款令人驚掉下巴的球鞋設計:鞋頭是透明的,透過鞋頭可以清晰地看到鞋墊上印的中醫腳底經脈穴位圖,鞋盒仿造成一本線裝書。

CLOT x Nike Air Max 1 Kiss of Death(一条授權使用)

“我在香港的時候,超級喜歡去做腳底按摩。”陳冠希直接借用了中國傳統的針灸文化。鞋款的名字走西方哥特風,命名為“Kiss of Death”(死亡之吻)。兩年後,Nike再次向陳冠希發出設計邀請。那一年是NikeAir Force 1誕生25周年:“他們請了很多國際上不同的名人去設計鞋子,我們想,什麼能夠代表華人,代表中國文化。”陳冠希最後選擇了絲綢。這一雙紅絲綢 Air Force 1驚豔四座。

“絲綢”這一元素在陳冠希的設計裡開始擴張(一条授權使用)

因為是新年發售,鞋盒用了中國新年特色的八角糖果盒造型,寓意“甜蜜美好”。雙層的鞋面,表層是中國古典花紋的紅色絲綢面料,撕開表層的絲綢之後,才能看見內層鐳射圖案的黑色皮革鞋面。貫穿整雙鞋的,是金色的CLOT“龍紋”印花。設計的用意是“見他人之所不見,覺他人之所不覺”,其實就是講“人不可貌相”,從東方哲學裡借用的概念。

2016年CLOT與Suicoke聯名涼鞋大玩中國風(一条授權使用)

從此,“絲綢”這一元素在陳冠希的設計裡開始擴張、蔓延,從鞋子跑到了衣服上。唐裝、帽衫、襯衫、魚尾T恤、帽子……陳冠希和日本街頭設計師倉石一樹選取中國傳統屏風和花窗的紋樣,將由方塊字演變的“CLOT”字樣融入其中,配合雙龍的圖騰重組排列,創造出了一個獨特的龍紋刺繡。他做的唐裝,盤扣是傳統的,衣領、下擺、袖口處卻改得類似西服。喜歡中式風的人不能接受,認為“不倫不類”。

曾經經典但不被人理解的絲綢系列(一条授權使用)

帽衫、棒球帽、單肩托特包這種西式穿搭必備單品,他卻用龍紋絲綢來做,還是刺繡重工。被很多人評價為“很奇怪”、“沒法穿搭”。“我們剛開始做Silk(絲綢)系列的時候,其實沒有很多人想要的,當時國內可能是覺得太貼近他們的文化。但我們是想把古代中國的元素,融合到現代的產品裡。現在過了十幾年,終於比較多的人開始懂我們想要做什麼。”

喜歡潮流文化的人,沒有人不知道陳冠希的品牌CLOT。(一条授權使用)

如今,喜歡潮流文化的人,沒有人不知道陳冠希的品牌CLOT。它是華語世界的第一個潮牌,也是迄今為止的中國第一潮牌。它做服裝、球鞋、玩偶,和很多大品牌做聯名系列,也做自己的音樂和影像作品。它的口號是“Made In China But For The World”(中國製造、世界標準)。2016年,《福布斯》報導,CLOT一年的營收已經達到1800到2000萬美元。同年7月,CLOT入駐天貓,上線第二天交易額超過了58萬人民幣。

CLOT於2018年登上紐約時裝周。(一条授權使用)

2018年,在紐約時裝周的“中國日”(China Day)上,四大中國原創品牌第一次以團體形象出現在國際時尚舞臺上,CLOT是其中唯一的潮牌,另外有李寧等。

CLOT巴黎時裝周海報(一条授權使用)

陳冠希在洛杉磯的辦公室裡堆滿了圖紙、樣品,還有他買來的各種藝術設計書籍。他會把樣品搬來搬去,趴在桌上跟團隊籌畫新一季產品:“跟十幾年前相比,我越來越瞭解中國文化。我老婆也是中國人,從她身上我也可以學到很多新的東西,中國不同地區的差別,南方和北方,所以接下來我的設計會有越來越多中國的想法在裡面。”

2021年的新設計,他打算採用夏威夷的主題:

中國風在夏威夷’會怎麼樣?不會直接看到這個是中國風,但是會放一些中式元素在夏威夷的風格裡面,你(仍然)會覺得這個是中國。 陳冠希

2021年的新設計,陳冠希打算採用夏威夷的主題。(一条授權使用)

“其實我覺得我們華人的文化裡面缺了一個東西,就是community(社群感)。很多人都分得特別開,你的,我的,不是‘我們的’。但這麼多年,我在日本、美國,看到他們的潮流文化,能夠發展起來其實都是因為團結的力量。”

2003年,23歲的陳冠希還在娛樂圈如魚得水的時候,已經創辦了CLOT。Juice的第一家店,開在銅鑼灣的一棟大廈裡,香港地價貴,沒有臨街的門面,店鋪面積只有150平米。開店之前,陳冠希剛剛出道兩年,在《特警新人類2》裡嶄露頭角,獲得金像獎最佳新演員獎提名,還拿了十幾個音樂大獎。

陳冠希遙望遠方若有所思(一条授權使用)

然而,在一場電影新聞發佈會上,他從記者口中意外得知,自己的經紀合同剛剛從英皇被賣給了寰亞。“我很不開心。做藝人真是太沒有安全感了。我要離開香港,讓他們找不到我。”他說走就走,從香港飛到東京,一待就是兩個多月。在東京,大多數時間,他都和日本潮流教父藤原浩在潮流聖地原宿閒逛。

從左到右:Fraser Cooke、陳冠希、藤原浩(一条授權使用)

一家家風格各異的潮牌店鋪逛過去,他突然意識到其中的文化缺口和商機:一件在日本售價700港幣的衣服,在香港要賣到1700港幣。陳冠希心動了,想要通過自己在娛樂圈的人氣來做一筆生意。CLOT從代理開始。JUICE店代理了當時最火的Undefeated,VisVim,Subware,Nike的稀有款式,很多鞋子都是第一次出現在香港的市場上,很快有喜歡街頭文化的年輕人在門口大排長龍。很多人都是因為CLOT,才首次對潮流文化產生概念。

陳冠希穿上印有「华人」兩隻簡體字的上衣(一条授權使用)

2004年,CLOT第一次發售了自有品牌的服裝。那個年代的潮流文化圈,玩球鞋還在其次,大家都在玩牛仔褲。陳冠希和Levi’s合作,推出了“長壽”系列,成為牛仔褲玩家夢寐以求的神級單品。緊接著推出的“鬼褲”,加入了許多非常超前的設計項目,“超級難駕馭”,陳冠希親自上身示範帶貨,“當年學陳冠希卷褲腿,一卷就是十年”。

Clot x Air Jordan 13 宣傳照,模仿兵馬俑出土(一条授權使用)

2017年,他去西安參觀了兵馬俑,回來就設計了以兵馬俑為靈感的Air Jordan 13。鞋子融入了陶俑身上的銅銹色彩,側面造型則以兵馬俑的鎧甲為靈感,模仿了甲片上的小孔、連接線等等。美國人看不懂這雙鞋好看在何處,陳冠希給他們看兵馬俑的照片,看完以後老外驚呼鞋子簡直是藝術品。

Clot x Converse One Star,陳冠希在宣傳片裡一人飾演兩角(一条授權使用)

2017年,他把論語和潮流文化結合在一起,推出了新款的Converse One Star。2018年,他直接把“華人”印在T恤上,喊出了口號“連接東方和西方”(bridging the east and the west)。

CLOT 2018紐約時裝周(一条授權使用)

最近兩年,陳冠希先是創辦了國內最大的潮流文化展INNERSECT,今年年底,他宣佈加入TX 淮海|年輕力中心,擔任他們的文化委員。這個創新體驗零售與沉浸藝術融合的智慧空間坐落在上海淮海中路,希望成為一個中國全新代表型的年輕文化地標。與TX合作,陳冠希將會參與到這個國內年輕力潮流策源地的構建,明年年初他的全新藝術作品也將會在TX裡展出。

陳冠希在東京拜訪東信康仁工作室(一条授權使用)

“我覺得中國缺一個像原宿那樣的地方。不是簡單的買買買,原宿也有很多其他的東西,有吃的有喝的,有文化,有藝術。”、“很多人覺得我是他們的敵人,用‘競爭’來看我做的事情,但其實我沒有想那麼多。我只希望華人的文化可以在世界上有更多的影響。其實一個人的成功可以帶動整個文化,你好我也好。”、“我覺得大家可以真正地團結一下,有自己的crew(團隊),每天可以學到新的東西。當我們真的合起來的時候,我們共同的力量就變成一個更大的事情了。”

