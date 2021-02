BAPE原來是香港品牌？「抄考」Nike？原宿神話背後你不知道的故事

撰文: 非凡出版 最後更新日期: 2021-02-07 10:00

A BATHING APE,作為有份創造裏原宿神話和被香港時裝集團I.T收購的日本品牌,背後到底有幾多鮮為人知的故事呢?(以下內容節錄自《運動次文化修羅場》。)

文:REFRACT(成立於2017年8月,定位為連結亞洲Creative Class的網上文化品牌)

「Nigo is my dad. Nigo Nigo is my dad. The bathing ape store that's where we go with the cash⋯⋯」香港說唱團體Bakerie在2017年推出單曲NIGO IS MY DAD,開宗明義表達團隊成員對NIGO的尊敬,的確,A BATHING APE(以下簡稱BAPE)在創立以來,對全球潮流文化影響甚深,特別是Hip Hop,以致於身為Rapper,Bakerie成員們也要認別人做老豆,大寫受其熏陶的年輕歲月。

不過,有非常重要的一點,有很多人早已知道,但只要有人仍然未知,就值得一提再提:現在的A BATHING APE並非日本品牌,而是一個香港品牌。

A BATHING APE早已成為香港品牌

過去有份創造裏原宿神話的A BATHING APE當然是日本品牌,轉捩點卻是離今天不遠的2011年。2011年,香港時裝集團I.T以2.3億日元收購A BATHING APE的控股公司「NOWHERE」近9成股權,成為唯一大股東。這個”NOWHERE”,就是源自當年NIGO於高橋盾合辦的服裝店名稱。雖然並非「土生土長」,BAPE於此時成為了香港品牌。

其實,早於被收購前數年,A BATHING APE就面臨了數億日元的虧損,加上NIGO本人的投資失利,他只好將A BATHING APE轉手他人。2.3億日元,加上承擔母公司在賣盤前的十億日圓負債,換算下來只不過9,000萬港元,以A BATHING APE的「江湖地位」而言,實在便宜。

在A BATHING APE易手後,NIGO改為以設計師身份於品牌中留任,到2013年才正式離開,專心打理他在2011年NOWHERE賣盤後重新創立的HUMAN MADE。

BAPE STA為何那麼像Nike Air Force 1?

BAPE是多功能街牌,由運動支線”BAPE PERFORMANCE”,到穿恤衫打呔的恤裝支線”Mr. BATHING APE”都一應俱全,而談到運動鞋,BAPE當然也佔一席位,談的就是經典鞋款BAPE STA。

2019年Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh在一場由他主導的LV時裝展上,沒有預告地穿着運動鞋BAPE STA出現,引起全場關注,並猜測LV或有可能與BAPE合作。雖然合作結果沒有出現,但也讓這雙早已被不少人遺忘的運動鞋,再次成為潮流界焦點。

不少人看到BAPE STA時,第一個疑問就是,為何它那麼像Nike Air Force 1?不用疑問,因為BAPE STA的設計真的是直接抄考Nike Air Force 1,而於2000年推出的第一款BAPE STA更是選用了全白設計,和經典款Air Force 1一模一樣,只不過是將Nike的Swoosh logo改為BAPE STA Logo而已。

其實類似做法,對BAPE來說屢見不鮮。BAPE的品牌意念和口號”Ape shall never kill ape”,就是直接取自電影《猿人襲地球》(Planet of the Apes),而一些BAPE鞋款,都是明目張膽地大抄同業:Canvas Ape Sta抄考Converse Chuck Taylor、Bathing Ape Crepes抄考Puma Suede Classic、Bathing Ape Skull Sta則是抄考adidas Super Star。除鞋款外,BAPE自家手錶BAPEX的外貌和名稱,明顯就是直接抄考ROLEX。

「致敬不能算偷……致敬!潮流人的事,能算偷麼?」挪用是街牌常見手法,BAPE當然是其中表表者,而各大品牌也不會因而控告BAPE,因為對他們而言,受BAPE抄考甚至是一種另類宣傳。

BAPE早已過氣,追捧的人是誰?

2020年是BAPE STA誕生廿周年,BAPE當然抓緊機會推出各種紀念版。人面不知何處去,桃花依舊笑春風,沒有NIGO的BAPE不是真正的BAPE,BAPE STA也不是當年的潮鞋了。

時至今日,A BATHING APE已經是由I.T.擁有的香港品牌,在I.T.領導下BAPE早已放棄限量的原則,無限制地成為國內同胞以及TVB藝人愛牌。現在,NIGO甚至再也不會將BAPE放在眼內,他甚至曾說:「BAPE已是過時的東西,我很好奇為甚麼還會有人喜歡它。」

他提到,現在喜歡BAPE的人,和當年喜歡品牌的人,已經是兩種截然不同的兩類人。的確,昔日穿上BAPE是與木村拓哉為伍,現在卻只有中年大叔才會穿着BAPE四處走,這個曾經代表日本的香港品牌,早就沒落。

《運動次文化修羅場》書本封面

書名:《運動次文化修羅場》 作者:REFRACT,成立於2017年8月,定位為連結亞洲Creative Class的網上文化品牌。

