BAPE原來是香港品牌？「抄考」Nike？原宿神話背後你不知道的故事

撰文： 非凡出版 最後更新日期： 2021-02-07 10:00

A BATHING APE，作為有份創造裏原宿神話和被香港時裝集團I.T收購的日本品牌，背後到底有幾多鮮為人知的故事呢？（以下內容節錄自《運動次文化修羅場》。）

文：REFRACT（成立於2017年8月，定位為連結亞洲Creative Class的網上文化品牌）

「Nigo is my dad. Nigo Nigo is my dad. The bathing ape store that's where we go with the cash⋯⋯」香港說唱團體Bakerie在2017年推出單曲NIGO IS MY DAD，開宗明義表達團隊成員對NIGO的尊敬，的確，A BATHING APE（以下簡稱BAPE）在創立以來，對全球潮流文化影響甚深，特別是Hip Hop，以致於身為Rapper，Bakerie成員們也要認別人做老豆，大寫受其熏陶的年輕歲月。

不過，有非常重要的一點，有很多人早已知道，但只要有人仍然未知，就值得一提再提：現在的A BATHING APE並非日本品牌，而是一個香港品牌。

日本設計大師NIGO上台的服裝打扮都是別具一格，按圖放大細看▼▼▼

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A BATHING APE早已成為香港品牌

過去有份創造裏原宿神話的A BATHING APE當然是日本品牌，轉捩點卻是離今天不遠的2011年。2011年，香港時裝集團I.T以2.3億日元收購A BATHING APE的控股公司「NOWHERE」近9成股權，成為唯一大股東。這個”NOWHERE”，就是源自當年NIGO於高橋盾合辦的服裝店名稱。雖然並非「土生土長」，BAPE於此時成為了香港品牌。

其實，早於被收購前數年，A BATHING APE就面臨了數億日元的虧損，加上NIGO本人的投資失利，他只好將A BATHING APE轉手他人。2.3億日元，加上承擔母公司在賣盤前的十億日圓負債，換算下來只不過9,000萬港元，以A BATHING APE的「江湖地位」而言，實在便宜。

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在A BATHING APE易手後，NIGO改為以設計師身份於品牌中留任，到2013年才正式離開，專心打理他在2011年NOWHERE賣盤後重新創立的HUMAN MADE。

BAPE STA為何那麼像Nike Air Force 1？

BAPE是多功能街牌，由運動支線”BAPE PERFORMANCE”，到穿恤衫打呔的恤裝支線”Mr. BATHING APE”都一應俱全，而談到運動鞋，BAPE當然也佔一席位，談的就是經典鞋款BAPE STA。

2019年Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh在一場由他主導的LV時裝展上，沒有預告地穿着運動鞋BAPE STA出現，引起全場關注，並猜測LV或有可能與BAPE合作。雖然合作結果沒有出現，但也讓這雙早已被不少人遺忘的運動鞋，再次成為潮流界焦點。

不少人看到BAPE STA時，第一個疑問就是，為何它那麼像Nike Air Force 1？不用疑問，因為BAPE STA的設計真的是直接抄考Nike Air Force 1，而於2000年推出的第一款BAPE STA更是選用了全白設計，和經典款Air Force 1一模一樣，只不過是將Nike的Swoosh logo改為BAPE STA Logo而已。

其實類似做法，對BAPE來說屢見不鮮。BAPE的品牌意念和口號”Ape shall never kill ape”，就是直接取自電影《猿人襲地球》（Planet of the Apes），而一些BAPE鞋款，都是明目張膽地大抄同業：Canvas Ape Sta抄考Converse Chuck Taylor、Bathing Ape Crepes抄考Puma Suede Classic、Bathing Ape Skull Sta則是抄考adidas Super Star。除鞋款外，BAPE自家手錶BAPEX的外貌和名稱，明顯就是直接抄考ROLEX。

「致敬不能算偷……致敬！潮流人的事，能算偷麼？」挪用是街牌常見手法，BAPE當然是其中表表者，而各大品牌也不會因而控告BAPE，因為對他們而言，受BAPE抄考甚至是一種另類宣傳。

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BAPE早已過氣，追捧的人是誰？

2020年是BAPE STA誕生廿周年，BAPE當然抓緊機會推出各種紀念版。人面不知何處去，桃花依舊笑春風，沒有NIGO的BAPE不是真正的BAPE，BAPE STA也不是當年的潮鞋了。

時至今日，A BATHING APE已經是由I.T.擁有的香港品牌，在I.T.領導下BAPE早已放棄限量的原則，無限制地成為國內同胞以及TVB藝人愛牌。現在，NIGO甚至再也不會將BAPE放在眼內，他甚至曾說：「BAPE已是過時的東西，我很好奇為甚麼還會有人喜歡它。」

他提到，現在喜歡BAPE的人，和當年喜歡品牌的人，已經是兩種截然不同的兩類人。的確，昔日穿上BAPE是與木村拓哉為伍，現在卻只有中年大叔才會穿着BAPE四處走，這個曾經代表日本的香港品牌，早就沒落。

《運動次文化修羅場》書本封面

書名：《運動次文化修羅場》 作者：REFRACT，成立於2017年8月，定位為連結亞洲Creative Class的網上文化品牌。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】