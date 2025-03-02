前BAPE重臣創立棉花研究所　以美式經典基礎設計宏揚日本紡織技藝

【COTTON RESEARCH CLUB／BAPE／日牌】由NIGO創立的A BATHING APE，絕對是無人不曉的裏原宿潮牌，另一孕育「裏原文化」的NOWHERE更是重要之地，而當年店舖中有兩位孖生兄弟——山野辺一徳（Kazunori Yamanobe）與山野辺勧二（Kanji Yamanobe）已在此工作，後期更協助BAPE建立盛世，其豐功偉績不可忽視，絕對是BAPE背後設計團隊的重臣之一。直至2025年，這對雙胞胎決定自立門戶，創辦全新日牌COTTON RESEARCH CLUB，並以B2B規模形式運作。



COTTON RESEARCH CLUB透過日製美式單品為設計軸心（COTTON RESEARCH CLUB）

被稱為「Yamanobe TWINS」的山野辺一徳（Kazunori Yamanobe）與山野辺勧二（Kanji Yamanobe），早在1996年經已在日本時裝界打滾，當時還是相當年輕的兩位，憑着對於日系街頭文化的沉迷與鐘愛，毅然踏進NOWHERE成為銷售員開展服裝職業生涯，多年來深入了解日本街頭潮流發展，也在後期改名為Busy Work Shop及BAPE Store擔任企劃、設計與品牌指導約二十七年之多，但對於日系頭時尚可謂瞭若指掌的孖仔，竟然在自家創立的品牌來一次180度轉變，不再大玩七彩繽紛設定，透過高質極簡主義作出發，設計多款永恆日製美式單品。

山野辺一徳（Kazunori Yamanobe）與山野辺勧二（Kanji Yamanobe）（COTTON RESEARCH CLUB）

自1950年代起，美式青年人的標誌性風格就是一件簡單T恤搭配一條牛仔褲，時至今日，此造型依舊經典，永不過時，甚至能隨著時代推動時尚的發展。 COTTON RESEARCH CLUB創辦人山野辺一徳與山野辺勧二

根據山野辺兄弟所說，他們都認為自小便受到美國電影、音樂、服裝文化所薰陶，另外來到九十年代，一系列美製的厚身重磅T恤，以及原版復古圖案T恤亦成為日本街頭文化象徵，同時也不斷地升值。

COTTON RESEARCH CLUB透過日製美式單品為設計軸心（COTTON RESEARCH CLUB）

COTTON RESEARCH CLUB透過日製美式單品為設計軸心（COTTON RESEARCH CLUB）

打着「MADE IN JAPAN」旗號的COTTON RESEARCH CLUB，所有的紡紗、針織和縫製均在日本進行，單看品牌名稱COTTON RESEARCH CLUB，顧名思義即是品牌以研究棉花這天然材料為中心理念。山野辺兄弟希望藉著日本製衣知識與紡織技藝，以九十年代美國氣息、風格為依歸，創造一個不限年齡、種族、性別的基礎服品牌，向世界展示日本高質布料、手工製造技術。

COTTON RESEARCH CLUB不限年齡、種族、性別（COTTON RESEARCH CLUB）

COTTON RESEARCH CLUB不限年齡、種族、性別（COTTON RESEARCH CLUB）

COTTON RESEARCH CLUB不限年齡、種族、性別（COTTON RESEARCH CLUB）

首波產品系列共六種，T恤、長袖T恤、衛衣、連帽衛衣、運動棉褲及牛仔褲，攜同紡織廠東紀繊維株式会社（TOKI SEN-I CO.,LTD）與知名棉花貿易商豊島株式会社（TOYOSHIMA TEXTILE Inc.）合作，實現了二人希望利用優質物料創作基礎單品的理念。

當中素色圓筒T恤採用6.6盎司空紡線針織布料結合美國棉製成，表面擁有完美乾燥感，呈現復古美態，而具有紋理不均勻質感的T作則採用5.6盎司竹節棉（Slub Yarn）製成，感覺展示出Human Made一直用上的Tee底感覺，另外衛衣系列中，也迎來兩款物料，包括每天僅限生產20公尺的14盎司Loopwheel款與11.2盎司美國棉款。

COTTON RESEARCH CLUB S/S Slubby T-Shirt：

COTTON RESEARCH CLUB Loopwheel Terry Hoodie：

除此之外，最具驚喜度則是牛仔褲，兩款分別採用15與14.75盎司日本牛仔布製成，布材使用上復古梭織機編織而成，其中Selvage Indigo Denim Jeans更有布邊細節，完滿表展出山野辺兄弟對於物料的堅持與講究。

COTTON RESEARCH CLUB Selvage Indigo牛仔褲（COTTON RESEARCH CLUB）

COTTON RESEARCH CLUB Selvage Indigo牛仔褲（COTTON RESEARCH CLUB）

不過，如要說COTTON RESEARCH CLUB是日製美式服品牌，嚴格來講是一個B2B衣物批發商，皆因其的高品質服裝，更包括染色、印刷、刺繡等訂製選項，為不同品牌提供最優秀的基本服裝，而最小訂購量（MOQ）為每種款式、尺寸、顏色一箱，並從日本向全球發貨。