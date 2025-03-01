安特惠普六君子之一聯乘G-STAR　無縫融合科技擺脫傳統牛仔服框架

【Walter van Beirendonck／G-STAR／安特惠普六君子／聯乘】向來致力於時裝教育領域中作育英才的比利時傳奇設計師Walter van Beirendonck，在2022年卸任安特衛普皇家藝術學院時裝學院院長職位後，上年再次重拾教鞭，加入意大利時裝學府教授時裝設計碩士課程，不過日前這位被譽為「安特惠普六君子」（The Antwerp Six）最固執的人，卻宣布與著名牛仔品牌G-STAR進行破格聯乘，延續對服裝的獨有創新思維，而系列的重點更是Walter van Beirendonck利用膠水、膠帶取代傳統縫紉技術？



Walter van Beirendonck聯乘G-STAR系列（G-STAR）

現年68歲的Walter van Beirendonck，一直希望無時無刻挑戰自己，在這四十年來多年來都獻給時裝界，不斷探索時尚無限可能性，同時亦擔任教師成為許多新晉設計師的啟蒙老師，作為當代前衛設計師先驅的他，這次更受到G-STAR邀請進行聯名系列，把追求設計自由的本質透過未來化牛仔服一一呈現。

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近年來Walter van Beirendonck在同名品牌中並沒有太多使用牛仔布，完因對他來說，開發牛仔產品是相當複雜，加上成本高昂，所以當獲得G-STAR邀請時，Walter van Beirendonck馬上答應了。

Walter van Beirendonck聯乘G-STAR系列（G-STAR）

本次攜同G-STAR的企劃，Walter van Beirendonck完全擁有自由創作權限，雙方最終以「Denim with Balls」為主旨，他渴望將牛仔布與創新技術作無縫融合，整個系列總共花了十八個月進行開發，Walter van Beirendonck表示： 「花時間進行創作讓我感到釋放。對我來說，時間是一種奢侈品。此外，近年來科技創作或是3D打印機均深深吸引着我，讓我開始考慮將這些元素移植到設計內。」，最終Walter van Beirendonck便在這合作中，破天荒地盡可能減少傳統縫製，取以代之是採用膠水、膠帶等技術製作單品。

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堅持所知道的世界不是我的風格。心裡很清楚自己想做衣服而不是藝術品或裝置，我也一直想成為一個展望未來的人。在設計過程中，我亦寫下很多文本，「Future Proof」、「Wow」、「Stitch Less」賦予系列中重要意義。 Walter van Beirendonck

環觀整個「Denim with Balls」，Walter van Beirendonck打着未來旗號，沒有劃分這系列是男裝還是女裝，盡量刪去原本牛仔服的氣息，在一系列牛仔單品中，Walter van Beirendonck挑戰傳統構造，把以往車線縫合製作方式改為膠水及膠帶，而剪裁上亦偏向闊短身，營造出嶄新輪廓，當中有一款牛仔褲是以正方形示人，另外作品上的圓形圖案更是透過新科技，包括沖壓與編織的方式嵌入到衣物中，完滿地重新定義當代時尚趨勢。

Walter van Beirendonck聯乘G-STAR系列（G-STAR）