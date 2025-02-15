adidas高端支線A-TYPE　意大利製經典Superstar展現靜奢風高級感

【adidas Originals／A-TYPE／意大利】近年adidas盛世，不少高端時裝品牌爭相與adidas合作，一浪接一浪的聯乘企劃誕生，強烈地衝擊高級時裝世界。早前adidas更宣布自家推出全新高端支線A-TYPE，其主軸理念是把adidas經典設計作傳承、升級、演變，並透過上乘材質與工藝，展現adidas的奢華面向。



adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

如大家熟悉adidas的近年走向，其實這次adidas推出高端支線A-TYPE也不是並無預警下出現，早在2024年間，還處於adidas Samba鞋款火熱階段，adidas Originals已開始不定期、靜悄悄地釋出各款高端意大利製Samba，賞試將復古球鞋熱度推向極致高峰，並試探市場上的反應，而時至近日，亦再次聯乘JJJJound製作出德國製皮革Superstar，可見adidas的品牌形象已不停留於運動上。

adidas Samba OG Made in Italy：

作為今次A-TYPE首個系列，adidas Originals透過一系列大家耳熟能詳的單品進行重塑，向輝煌歷史致敬之餘，並以優質物輝及工藝將經典款式帶到超越運動、融入高端時尚的層次。本回A-TYPE系列集中升級三款adidas代表作，包括Superstar鞋款、Firebird運動服、Airliner袋款。

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

繼Samba熱潮後，相信2025年adidas將會大力推動Superstar此標誌鞋款，細看這對的A-TYPE Superstar，可能大家以為與普通版無甚麼大分別，不過其實整對全白配色的Superstar卻在意大利以人手製作，輪廓上根據原版製作，素材則採用優質、軟熟皮革展示出高貴氣息，另外鞋履更配有adidas字樣的鍍銀鞋帶飾物與羊絨製鞋帶，搭載品牌研發的避震Lightstrike Pro中底科技，此外A-TYPE Superstar的配件也相當高質，藍色「天地盒」包裝設定，亦跟上三葉草Logo木製鞋楦、吊飾、鞋帶末端保護扣，完滿地把一雙功能籃球鞋作無限奢侈昇華。

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）

除此之外，A-TYPE在服裝上也並不遜色於鞋作，設計團隊利用傳奇Firebird Tracksuit進行升級，將原本的尼龍物料轉換成柔軟皮革，讓這運動套裝減去純粹運動味道之餘，則注入一份時尚魅力。最後就是A-TYPE還重新推出了源自1970年代的經典Airliner手提包，現在同樣以柔軟皮革製作，移植巨大adidas浮雕字樣於袋上，分別提供大號與小號，不過整個系列，最驚喜的是A-TYPE跳出品牌以服裝、鞋履為主的框框，推出數款純銀三葉草飾品，包括吊墜項鍊、戒指與耳環，全面向時裝進發！

adidas Originals全新高端支線「A-TYPE」（adidas Originals）