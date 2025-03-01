sacai 2025春夏解構美學手袋　阿部千登勢破格將錶帶變手袋挽帶

【sacai／手袋】日牌sacai一直喜愛將看似並不相關的東西作嶄新性融合，近季度品牌掌舵人阿部千登勢（Chitose Abe）亦開始把心思放到手袋上。來到2025年春夏季度，sacai新系列「Watch Belt」的手袋，巧妙地將手袋與腕錶元素合二為一。



sacai全新Watch Belt皮包（sacai）

sacai在上年九月於巴黎舉行的2025年春夏女裝騷中，阿部千登勢再度透過簽名式解構重塑美學作為主軸，一共四十二套造型均滿載驚喜度，但有別於以往的是本季主要利用黑、白、大地色與豹紋貫穿，讓整體都散發出奢華氣息，另外衣物上也利用飄逸、彎曲、波浪線條與透視元素來呈現不失高貴的夏日感，在飾物上，阿部千登勢亦刻意注入不少金屬製品來營造全身的視覺平衡效果，當中模特兒們手上的皮包更是得意之作。

sacai全新Watch Belt皮包（sacai）

sacai全新Watch Belt皮包（sacai）

首度出現的全新Watch Belt皮包系列總共帶來了三款形態，包括兩種尺寸包款與一款銀包，三種單品均採用黑色牛皮作為主素材，提供着耐用度之餘，包款亦會隨着使用時間增添光澤感，下方則簡約地以壓印技術注入sacai字樣，低調得來也盡顯優雅。

sacai全新Watch Belt皮包（sacai）

sacai全新Watch Belt皮包（sacai）

不過環觀包款，最具焦點的地方並不是本體，而是落在手柄細節上，皆因阿部千登勢延續本季視覺平衡性的大前提，將孭帶跨界別轉換成時計的金屬三板錶帶，而錶帶更細緻地製作出刻有sacai字樣的安全扣，讓一款看似平平無奇的皮包巧妙地植入一份實驗性質氛圍，也展示阿部千登勢標誌性的突破設計思維。