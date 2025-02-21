初春必學Y2K時尚造型示範　NB、UGG千禧年代風格鞋款走進潮流世界

【New Balance/AMBUSH/UGG/Y2K/陳凱詠/周殷廷/Lauren Tsai】Y2K復古浪潮衝擊下，短身T、棒球褸、尼龍傘兵褲、耳機等成了人氣單品，而在鞋履方面，復古波鞋及Mary Jane皮鞋皆是不可取締的設計，皆因這兩種鞋款確實能圓滿地配搭出原汁原味的千禧造型。最近，New Balance與AMBUSH聯乘UGG兩款新作，正是利用這兩種鞋履為設計靈感。



陳凱詠（Jace Chan）與周殷廷（Yan Ting）參與New Balance《Y2K Reinvented》企劃（New Balance）

Lauren Tsai演繹AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

經過漫長冬季後，打着青春風暴旗號的Y2K造型繼續熾熱，到了初春，向來擅長設計「Low-Tech Dad Shoes」的New Balance，再度推出740、1906新配色迎接春夏，更邀得本地音樂人陳凱詠（Jace Chan）與周殷廷（Yan Ting）一同參與《Y2K Reinvented》企劃，以重點Y2K街拍元素拍攝造型照。

陳凱詠（Jace Chan）與周殷廷（Yan Ting）參與New Balance《Y2K Reinvented》企劃（New Balance）

陳凱詠（Jace Chan）與周殷廷（Yan Ting）參與New Balance《Y2K Reinvented》企劃（New Balance）

陳凱詠（Jace Chan）與周殷廷（Yan Ting）參與New Balance《Y2K Reinvented》企劃（New Balance）

這次Balance的《Y2K Reinvented》 項目中的穿搭風格，跟誕生於千禧年代的740鞋款極度吻合，新款保留網眼鞋面及線性細節，結合鏤空中底展示出復古輪廓，這季度NB更一口氣推出五款全新配色，包括幻紫、天空藍、金屬銀白、城堡灰、藍瑪瑙，搭載Jace與YT大哥身上的休閒運動裝和Y2K配飾，全面表演出青春、舒適感兼備的時尚穿搭。

New Balance U740HB2：

New Balance U1906WFD：

另一邊廂，由Yoon Ahn主理日本時尚品牌Ambush，日前發佈聯乘澳洲的毛靴品牌UGG新系列，創作出中性向的Mary Jane與Penny Loafer作品。

Lauren Tsai演繹AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

Lauren Tsai演繹AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

環觀這次AMBUSH聯乘UGG系列，宣傳照中喜見著名美國華裔女藝術家、演員Lauren Tsai擔任模特兒，相片中Lauren Tsai一身彷如日本學生的校服造型，小腿穿上曾風靡一時的大象襪配搭合作版毛毛Mary Jane鞋履，流露出千禧年代的日系風，毋庸置疑這位Gen Z女神確實是完美呈出Y2K美態的最佳人選。此外，毛縫Penny Loafer便由東京迷幻搖滾三人組Gliiico詮釋，配合復古圖案Tee、棒球褸、格紋褲，散發出壞男孩風格。

東京迷幻搖滾三人組Gliiico演繹AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

東京迷幻搖滾三人組Gliiico演繹AMBUSH聯乘UGG系列（AMBUSH）

除美日外，韓國人氣球鞋品牌East Pacific Trade，早前亦邀請了小木"Poggy"基史協助策劃東京快閃店企劃「EPT TOKYO POP UP CURATED BY POGGY」，同樣透過Y2K滑板文化主題貫穿，更找來坐擁41萬IG粉絲的韓國時裝模特兒「젤라비」（IG@j876my）拍攝，將韓式Y2K感覺表露無遺。

韓國球鞋品牌East Pacific Trade邀請小木"Poggy"基史協助策劃東京快閃店（EPT）

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於2019年誕生的EPT，其設計特點融合加州滑板文化和韓國街頭風格，由曾在DC Shoes、Creative Recreation及HUF工作過，並從事球鞋製作超過三十年的Jai Baek創辦，這次進入日本市場當然找來了為人熟悉的小木"Poggy"基史合作，帶來不同聯名鞋作，包括VANDY、CHALLENGER、MASU、Jiyong Kim及藝術家Haroshi。

「EPT TOKYO POP UP CURATED BY POGGY」聯乘企劃：