KITH高科技運動裝備系列K-Tech　聯乘On別注跑鞋全力進軍運動市場

【KITH/K-Tech/On Running/聯乘】 美國品牌KITH近年間確實氣勢如虹，其成功因素絕對要歸功於品牌掌舵手Ronnie Fieg，憑着他不甘只留在街頭領域的野心，KITH差不多每月帶來全新合作企劃，無論甚麼「Core」都成為他的創作靈感，近日Ronnie Fieg再次向世界迎來全新系列K-Tech，創作科技運動裝備，並聯同瑞士人氣跑鞋On推出自家別注，誓要俘虜一眾Sportcore愛好者。



KITH高科技運動裝備系列K-Tech（KITH）

KITH高科技運動裝備系列K-Tech（KITH）

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這次KITH終於可謂名正言順地自家聯乘On，創作出Cloudzone鞋款，黑、白兩色One tone選擇，整對鞋履運用透氣度高的網眼紡織材質貫穿鞋身，鞋頭位置注入On標誌，鞋舌則是KITH字樣，後踭位置同樣附上KITH小布標及瑞士旗幟，內外同樣移植雙方品牌標記。外觀設計之外，一向以高科技作招徠的On最重中之重的位置在於鞋底技術，是次合作款雙方繼續利用為人熟悉、採用Double Helio HF超泡沫打造CloudTec鞋底作為軸心，輕量化與支撐性特點有助運動時發揮最佳表現，其緩衝力與回彈性亦毋庸置疑。

KITH for On Cloudzone運動鞋（KITH）

KITH for On Cloudzone運動鞋：

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除了On的聯名鞋履，KITH首個科技運動服裝系列K-Tech也相當具質素，總共八款產物包含服裝與配件，全均旨在透過先進技術提升運動表現而誕生，適合在跑步或健身時穿用，每一款都考慮到功性能為依歸，例如使用吸濕排汗的蜂巢聚酯面料、四面方彈力布材、透氣網眼混合布、線條反光細節設定以及輕量防水抗皺尼龍素材等等。另外K-Tech同樣推出各種帽子配件，尼龍Griffey帽子由雷射通孔圍繞，對抗流汗時的頭部焗促感，而背後的帽帶亦用上棉質斜紋彈性吸汗帶製作，相當細心，為各位在運動提供最舒適自在的感受。

KITH高科技運動裝備系列K-Tech：

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作為「聯乘王」的KITH，近期繼與Brooklyn Museum、美國NHL職業冰球隊New York Rangers與BMW合作過後，這次K-Tech系列中與On的聯乘跑鞋份屬焦點之作，然而KITH也非首次與On扯上關係，其實早在2022年，Ronnie Fieg已經聯手On為傳奇網球手費達拿（Roger Federer）推出別注產品，包括THE ROGER Clubhouse Mid與THE ROGER Pro。