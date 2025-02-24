甜茶勇奪SAG最佳男主角　戲裏戲外延續扮演「民謠之父」Bob Dylan

【Timothée Chalamet／Bob Dylan／搖滾詩人：未知的傳奇／Chrome Hearts】本年外語電影話題作——《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown），已在香港正式公映，這套已成功入圍第97屆奧斯卡金像獎多項大熱提名的音樂劇情傳記，這幾個月來在全球的宣傳活動已進行得如火如荼。



日前飾演Bob Dylan男主角的Timothée Chalamet更在第31屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）中勇奪最佳男主角殊榮，也成為最年青獲得此獎項的男生，而「甜茶」一身造型亦再次成為時尚熱話，皆因他再一次妙極Cosplay這位「民謠之父」。



甜茶勇奪SAG最佳男主角（Getty Images）

《搖滾詩人：未知的傳奇》由占士曼高執導，電影拍攝初期，卜戴倫亦親自與導演與添麥菲查洛美進行多次會議，令劇本更紥實及貼近真人，電影中「甜茶」無論在語氣、小動作、衣着打扮、自彈自唱，均相當「卜戴倫」。電影以紐約六十年代作背景，講述十九歲的卜戴倫如何由寂寂無名的年輕音樂人躍升為人所共知的民謠之父。然而自從上年間，網絡已不停流出Timothée Chalamet在銀幕中多個穿搭造型，本以為電影殺青後，甜茶將回到美男子氛圍，但近期的電影宣傳或是頒獎禮中，他猶如還留在電影內，戲外依然滿載卜戴倫氣息。

Timothée Chalamet與卜戴倫電影造型對比照：

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於日前舉行的第31屆美國演員工會獎，一眾獲獎者可謂為下周荷里活電影圈壓軸奧斯卡頒獎禮打下強心針，Timothée Chalamet眾望所歸憑着《搖滾詩人：未知的傳奇》順利摘下最佳男主角，當晚甜茶的造型再度吸引着各位攝影師，繼而引起時尚界討論，皆因他穿上了一套出自Chrome Hearts手筆的黑色皮革西裝，搭載同屬Chrome Hearts的螢光綠色裇衫，這經已與卜戴倫向來喜愛穿着綠色恤衫的主題吻合，另外衣領上由Cartier方型飾物製成的美國西部風波洛領帶（Bolo Tie）更是細心點綴，完美地向卜戴倫作出致敬。

甜茶造型繼續向卜戴倫作出致敬（Getty Images）

Bob Dylan卜戴倫（Getty Images）

這次已不是甜茶首次在戲外扮演卜戴倫，在上周現身第78屆英國電影學院獎（The 78th British Academy Film Awards）時，整個造型參考1987年2月Bob Dylan參與伊利Elizabeth Taylor伊利沙伯泰萊的55歲生日會所穿服飾，身穿已轉會CHANEL的Matthieu Blazy所訂製Bottega Veneta短身孖襟西裝，頸上戴有Cartier珠寶，線條俐落清簡相當瀟灑。

Timothée Chalamet（Getty Images）

Bob Dylan卜戴倫（Getty Images）

另外在上年年尾時亮相在紐約舉辦的電影首映時，甜茶更一模一樣地彷效了2003年Bob Dylan出席辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）《Masked and Anonymous》 同樣首映播放的造型，冷帽、金髮、頸巾、皮褸組合，相當有趣。

Timothée Chalamet（Getty Images）