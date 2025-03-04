COACH不只手袋　三大Gen Z女神演繹新波鞋Soho　延續品牌跨年強勢

【COACH／Soho Sneaker／Bella Hadid／Z世代／波鞋】時尚平台LYST 2024年第四季十大熱銷排名榜中，COACH Brooklyn 39皮革包佔據首名，這袋款更是2024整年度唯一重複上榜的單品，可見COACH在過去一年的強勢。品牌最近推出春夏全新波鞋Soho，並得到三大Gen Z女神加持，會否令COACH再下一城？



COACH Brooklyn 39單肩包最初在2024秋冬系列亮相，完因時尚名模Bella Hadid「上身」，令包包迅速成為各女生趨之若鶩的單品。時至近日，這位Z世代女神Bella Hadid被名人攝影師Miles Diggs於美國洛杉磯拍攝到她穿上COACH全新鞋作白色形態的Soho Sneaker外出，全白背心配以波點運動Legging與孭上黑色皮革包，將整個初春休閒造型演繹得柔韌有餘，又不譁眾取寵，清新感滿載，相信又必能再掀起Z世代追捧的熱潮！

Bella Hadid穿上COACH全新Soho Sneaker白色鞋作（COACH）

COACH最新的Soho Sneaker設計靈感以紐約標誌時尚文化重地「Soho」命名，整體設計擷取自九十年代的綜合運動鞋作延伸，鞋履以光面耐用皮革為主素材配上明線點綴，此外鞋款多個部分物料也注入可持續發展的大方向，包括鞋側的立體「C」Logo、可循環再生材質製的包邊、聚酯纖維內襯、鞋帶、尼龍鞋舌與橡膠鞋墊，為了令作品表現出「Soho感」，鞋底紋路更有趣地融入了曼哈頓地圖，而「C」標記位置正是哈德遜城市廣場總部（Hudson Yards），一共五大配色包括黑、白、藍、粉紅與Monogram拼布設計，將來Soho Sneaker還會推出季節限定色，一眾Gen Z女生要留意。

COACH全新Soho波鞋（COACH）

COACH全新Soho波鞋（COACH）

+ 4

除了超模女神Bella Hadid之外，美國女演員Elle Fanning亦為COACH拍攝了品牌2025春夏企劃「On Your Own Time」宣傳短片，造型中她腳踏Soho Sneaker，以及穿上多款衣物新作在紐約遊走，透過鏡頭表現出COACH在城市中揮灑自如的態度。

這次COACH為Soho Sneaker的宣傳更不限於美國地區，還邀請來自新疆、被譽為「中國神顏」的品牌全球代言人古力娜扎作親身演繹。