薄底波鞋｜盤點2025年首季度最佳設計　由奢華Miu Miu數到平價COS

【薄底波鞋】2025年絕對是薄底波鞋世界！先是Puma Speedcat OG、adidas JAPAN、Nike Superfly回歸，加上Y2K、Racecore的來臨，「捨厚取薄」已成定局。今次《一物》嚴選十款2025年首季中最具話題性的薄底波鞋，由Prada、Miu Miu等奢華品牌，以至Nike、COS等大眾化名字，為雙腳迎接春夏最好準備！



【薄底波鞋】1. Prada Collapse：

Prada在2025年春夏男裝系列，延續由Raf Simons與Miuccia Prada共同創作，七彩繽紛的作品包含這款Collapse薄底運動鞋，這款極其輕巧作品採用猶如芭蕾舞鞋的結構設計，更用上再生尼龍結合復古絨面製成，兩側注入彈性橡筋系統，讓穿用者易穿易脫，鞋面前方簡約地印有Prada字樣，盡顯Quiet Luxury﻿貴氣。

Prada Collapse薄底波鞋（Prada）

Prada Collapse薄底波鞋（Prada）

+ 10

【薄底波鞋】2. Miu Miu Gymnasium：

於上年度Miu Miu全因為一雙聯乘New Balance的530別注鞋作，直令薄底波鞋熱潮升溫，時隔一年，Miu Miu已自家熟練地設計出復古薄底運動鞋，當中Plume也是人氣之選，來到本年初春，Miu Miu更從2025春夏系列的優雅運動美學中汲取靈感，創作出名為「Gymnasium」的簡潔運動單品，系列中當然亦有薄底波鞋款誕生，配合絨面與輕量尼龍，散發出體操運動氣息。

Miu Miu Gymnasium薄底波鞋（Miu Miu）

+ 7

Miu Miu Gymnasium薄底波鞋（Miu Miu）

【薄底波鞋】3. LOEWE Ballet Runner 2.0：

LOEWE Ballet Runner於2019年首次面世，把跑鞋及芭蕾舞平底鞋合二為一，2025春夏品牌更迎來2.0版本，今次Ballet Runner 2.0可見用上LOEWE獨特的不對稱鞋頭設定，結合七十年代跑鞋輪廓，而鞋側、鞋舌均移植LOEWE Anagram「L」潦草字款，此外Ballet Runner 2.0透過手套式縫法製作，意指將皮革內履與鞋墊結合，形成一體化結構，絕對是工藝與時尚的結晶品。

+ 2

【薄底波鞋】4. JACQUEMUS x Nike「Jacumoon」：

自從本年Nike重新推出Air Superfly後，馬上在球鞋界引起一陣熱話，就連長期合作時尚夥伴JACQUEMUS在2025年春夏系列中，也不約而同地帶來一款薄底球鞋The Tennis，不過The Tennis以外，重點作聚焦在本季雙方的合作款「Jacumoon」上，皆因單看這對薄底波鞋，已感覺到其創作靈感源自曾在蘇富比以 437,500美元（約$342萬港元）成交的Nike Waffle Racing Flats Moon Shoes。

JACQUEMUS x Nike「Jacumoon」薄底波鞋（JACQUEMUS）

JACQUEMUS x Nike「Jacumoon」薄底波鞋（JACQUEMUS）

【薄底波鞋】5. Maison Margiela Sprinters：

除了「Jacumoon」透過Nike經典跑鞋Moon Shoes為致敬靈感外，本年Maison Margiela新鞋Sprinters也完美示範一雙復古薄底跑鞋到底是如何設計的，同樣地保留「T頭」細節、流線型輪廓，並採用粗棉、絨面及牛皮製成，鞋面更刻意經過復古處理，後踭亦細心地繡有Maison Margiela的白線，滿戴七十年代昔日精髓。

+ 4

【薄底波鞋】6. NAMACHEKO Osterly Sneaker：

冰島時尚品牌NAMACHEKO，來到2025年春夏季也帶來名為Osterly Sneaker薄底波鞋，柔軟絨面皮革配搭簡約鞋形，鞋身利用手工噴漆技術營造出漸變視覺效果，配以前後雙色鞋帶，將北歐美學移植，加上作品在意大利製造，其質素無庸置疑。

+ 1

【薄底波鞋】7. Bad Bunny x adidas Ballerina：

由2024年開始，adidas Originals與饒舌歌手Bad Bunny的合佢從不間斷，兩大單位繼與美斯推出跨界聯乘足球靴系列後，早前將adidas新舊時代兩大經典跑鞋合二為一，時至今天，Bad Bunny再設計出以adidas跆拳道鞋為原型的別注作品——Ballerina，生膠鞋底呈現中空懸浮狀態，鞋側更燙上Bad Bunny原名「Benito」於三間標誌旁。

【薄底波鞋】8. OpéraSPORT x Puma Speedcat Ballet & Puma H-Street：

位於哥本哈根的時尚品牌OpéraSPORT，於2019年由Awa Malina Stelter及Stephanie Gundelach創立，品牌概念以當代極簡主義為大前提，來到2025年OpéraSPORT並吸引到Puma邀請，合作設計出兩款女生向薄底波鞋，包括Puma Speedcat Ballet和Puma H-Street，賦予女性日常服一種運動時尚感。

OpéraSPORT x Puma Speedcat Ballet & Puma H-Street薄底波鞋（OpéraSPORT）

【薄底波鞋】9. Todayful x Reproduction of Found German Trainer Type 2：

一直沒有離開過潮流界的長青German Trainer，今年再受到日牌Todayful的青睞，攜同Reproduction of Found打造出全新Type 2版，鞋型沿用德訓鞋的修長剪裁搭載統一性色調麖皮素材，不過最大改變是Todayful將生膠鞋或變成薄底，輕輕改動就把男生軍味減去，移植女生芭蕾舞鞋氛圍。

Todayful x Reproduction of Found German Trainer Type 2薄底波鞋（Todayful）

Todayful x Reproduction of Found German Trainer Type 2薄底波鞋（Todayful）

【薄底波鞋】10. COS Minimal Suede Trainers：

最後作推薦的就是簡約快時尚單位COS的出品，靈感相信也是來自復古運動鞋，其One Tone顏色融合極簡設計，是薄底波鞋初心者的不錯之選。