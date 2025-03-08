兩大日牌新店開幕　Kaptain Sunshine極簡風　CAHLUMN保育咖啡室

【Kaptain Sunshine／CAHLUMN／長谷川昭雄／新店】日牌迷兩大喜訊！Kaptain Sunshine與CAHLUMN皆迎來首家旗艦店，Kaptain Sunshine座落於日本傳統時尚小區南青山，至於由長谷川昭雄（Akio Hasegawa）主理的CAHLUMN則選址東京都千代田區神田的一家舊咖啡店，貫徹「長谷川昭雄式」的City Boy風格。



CAHLUMN首間實體店（IG@cahlumn_official）

向來以上乘布料及縫製質量重塑復古永恆單品的Kaptain Sunshine，其主理人児島晋輔（Shinsuke Kojima）早於2013年創立品牌，轉眼來到第十二個年頭，近年品牌名氣不斷上升，也因為海外不少買手店相繼引入品牌單品，Kaptain Sunshine的粉絲群已不只限留於亞洲層面，更擴張至歐美，而児島晋輔決定在此時此刻為品牌設立第一間實體店。

Kaptain Sunshine 2025春夏系列（IG@kaptainsunshine）

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Kaptain Sunshine 2025春夏系列（IG@kaptainsunshine）

児島晋輔定於三月七日在日本時尚聖地南青山開設Kaptain Sunshine首間旗艦店，然而如AURALEE、Comoli、COMME des GARÇONS、Engineered Garments等品牌也早已在此「插旗」，旗艦店的位於穿過骨董通和六本木的南青山後街，店舖設計由室內設計事務所CASE-REAL的二俣公一（Koichi Futatsumata）製作，中庭由日光照射，配合寬敞試身室，旨在打造一個舒適優雅的購物體驗。

Kaptain Sunshine首間旗艦店（IG@kaptainsunshine）

為了慶祝Kaptain Sunshine旗艦店誕生，児島晋輔更創作多款限定商品，包括經典羊麖皮的Take Easy Jacket，以及邀請好友、插畫家花井佑介（Yusuke Hanai）繪製的別注Tee，另外更與REPRODUCTION OF FOUND聯乘的One Tone德訓鞋，不過最值一提是，児島晋輔更有趣地首次將人氣單品Denim Tracker 1P Jacket、5P Zipper Front Denim Pants與Suvin Supima Tube Halfsleeve Tee Heavy進街縮細小童版，為一眾KS迷帶來品味親子套裝。

Kaptain Sunshine旗艦店別注系列：

Kaptain Sunshine旗艦店別注系列（IG@kaptainsunshine）

Kaptain Sunshine旗艦店別注系列（IG@kaptainsunshine）

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自2023年尾《POPEYE》前造型師兼長谷川昭雄宣布離開一手重塑成功NAUTICA JAPAN後，往後集中精力投放到自家品牌CAHLUMN上，延續標誌性的City Boy層次感造型，服裝單品的設計亦由內到外貫徹着他喜愛藍白配搭，而在早前更宣布開設第一間實體店CAHLUMN STORE。

CAHLUMN首間實體店（IG@cahlumn_official）

CAHLUMN首間實體店（IG@cahlumn_official）

CAHLUMN首間實體店（IG@cahlumn_official）

CAHLUMN首間實體店（IG@cahlumn_official）

於三月三日開幕的CAHLUMN STORE，座落在東京都千代田區神田，遠離原宿、新宿、澀谷等潮流集中地，加上更選址於一家舊咖啡店，這決定也非常貼近長谷川昭雄的一向思維，於店舖設計上，長谷川昭雄沒有作大翻新工程，反而保育了這家「JAZZ coffee」的獨有歷史感外貌與氣氛，他只是在玻璃門前畫上油畫風「CL」標誌，完美演繹傳承、保育的重要性，再者為了慶祝新店誕生，長谷川昭雄製作了一款法國產麻質牛仔工裝褲，為CAHLUMN STORE揭開序幕！

CAHLUMN首間實體店別注系列：