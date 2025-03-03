奧斯卡2025｜盤點十大造型　《粗獷派建築師》導演竟戴港牌襟針？

【奧斯卡2025／艾哲倫保迪／米姬麥迪遜】第97屆奧斯卡頒獎典禮》剛於美國洛杉磯杜比劇院圓滿落幕，由參演《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）榮封影帝；另外本屆最大贏家並勇奪「最佳電影」的《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜（Mikey Madison）亦首度登上影后寶座。除了得獎名單外，在紅地毯上爭妍鬥麗的銀幕巨星也成為焦點，《一物》為大家嚴選十位超搶眼造型！



【奧斯卡2025】Adrien Brody X Giorgio Armani+Elsa Jin：

憑着《粗獷派建築師》第二度榮獲奧斯卡影帝之名的艾哲倫保迪（Adrien Brody），時隔二十二年再度奪得奧斯卡最佳男主角讓他份外激動，這次他以一身Giorgio Armani訂製的黑色「踢死兔」踏上頌獎台，並在右胸前扣上出自華人珠寶設計師Elsa Jin手筆、猶如翅膀姿勢的襟針，配以他手上的小金人，盡顯成熟穩健、大方得體氣派。

Adrien Brody（Getty Images）

【奧斯卡2025】Mikey Madison X Dior+Tiffany & Co.：

影帝以外，首次以《阿諾拉》登山奧斯卡影后寶座的米姬麥迪遜（Mikey Madison）同樣相當吸睛，這位25歲年輕貌美的美國女演員，這晚穿上一條Dior粉紅色長裙，胸前簡約地綁有蝴蝶結細節，襯上Tiffany & Co.的珠寶首飾，感覺清新脫俗，也散發青春可愛感。

Mikey Madison（Getty Images）

【奧斯卡2025】Timothée Chalamet X Givenchy+Cartier：

本屆另一「最佳男主角」大熱，必定是在《搖滾詩人：未知的傳奇》 飾演Bob Dylan的男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），早前已在第31屆SAG美國演員工會獎中勇奪最佳男主角殊榮的「甜茶」，當晚一身致敬卜戴倫造型成時尚熱話，來到奧斯卡2025，雖然名落孫山，但「甜茶」挑選一套檸檬黃色的Givenchy訂製西裝與Cartier黃金珠寶，又一次引領男士造型先驅。

Timothée Chalamet（Getty Images）

【奧斯卡2025】Brady Corbet X Prada+Sauvereign：

作為《粗獷派建築師》的導演兼製片的畢迪高比（Brady Corbet），雖然在本屆奧斯卡失落了個人名義獎項，但造型上也絕不失禮，一身黑色Prada西裝、領呔配以深藍裇衫與一對亮麗Double Monk皮鞋，戴上一副「烏蠅鏡」黑超，胸前更選用香港奢侈品牌Sauvereign設計的襟章，低調得來滿戴「佬味」！

Brady Corbet（Getty Images）

【奧斯卡2025】Cynthia Erivo X Louis Vuitton：

奇幻歌舞電影《魔法壞女巫》的女主角Cynthia Erivo，這晚散發着雍容華麗面貌，除了上身以蝴蝶結剪裁為本的Louis Vuitton訂製大型禮服外，手上的Roberto Coin戒指飾物也毫無遺和感，猶如戲裏戲外也再度展現出女巫的暗黑氣魄。

Cynthia Erivo（Getty Images）

【奧斯卡2025】Ariana Grande X Schiaparelli：

同樣參演《魔法壞女巫》的另一女主角Ariana Grande，與Cynthia Erivo在獻唱多首《綠野仙蹤》歌曲為奧斯卡揭開序幕前，Ariana Grande身穿的長裙造型亦富有童話感，紅地毯上的她穿用Schiaparelli的波浪輪廓作品，頸上戴有De Beers鑽石首飾及Jimmy Choo鞋履，相當夢幻。

Ariana Grande（Getty Images）

【奧斯卡2025】Colman Domingo X Valentino：

年度劇情片《辛辛監獄劇團》中的男主角Colman Domingo雖然不敵艾哲倫保迪，不過在頒獎禮這晚的造型也成為鏡頭焦點，他捨棄全黑比較正統的西服，卻選用紅黑配色的Valentino作品，手上配有法國頂級Boucheron珠寶及Omega腕錶，大體不失時尚前衛感。

Colman Domingo（Getty Images）

【奧斯卡2025】Lisa X MARKGONG：

人氣韓國女天團BLACKPINK的Lisa，這次也驚喜亮相奧斯卡，成為首位在Oscars頒獎禮表演的韓國藝人，這晚Lisa一洗韓風，着上華裔設計師MARK GONG在2018年創立的同名女裝品牌西裝造型，整套西裝禮服轉成長裙型態，更戴上Bulgari珠寶與Thom Browne鞋，中性氣息盡現。

Lisa（Getty Images）

【奧斯卡2025】Emma Stone X Louis Vuitton：

縱然本屆愛瑪史東（Emma Stone）沒有被提名，但這位曾兩度榮封影后的著名女演員已成為奧斯卡的常客與嘉賓，這晚她穿上Louis Vuitton訂製圓形珠片長裙與珠寶，清簡剪裁凸顯Emma Stone的修長身段，每當她走一步路都呈現閃爍視覺。

Emma Stone（Getty Images）

【奧斯卡2025】Halle Berry X Christian Siriano：

除了Emma Stone耀眼全場，第74屆奧斯卡「最佳女主角」獎得主、全世界第一位非裔奧斯卡影后Halle Berry也被邀請為頒獎禮的座上客與嘉賓，今次她穿上出自Christian Siriano手筆的破裂玻璃長裙禮服，無論在紅地毯上與鎂光燈下，Halle Berry的一舉手一投足都「閃爆」全場相機，更直接親吻出爐影帝艾哲倫保迪送上祝賀。