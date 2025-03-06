時裝周｜ANREALAGE古老教堂送上未來設計　千變萬化LED環保服飾

【ANREALAGE/巴黎時裝周/日牌】向來以奇幻理念注入時裝的日牌ANREALAGE，日前在巴黎時裝周2025秋冬時裝騷中，設計總監森永邦彥（Kunihiko Morinaga）繼續透過突破思維與創新科技植入服裝單品，帶來富有未來氣息的「SCREEN」系列，再度衝擊時裝迷眼球。



作為巴黎時裝騷常客的ANREALAGE，數數手指已經來到第十一周年，森永邦彥之所以能讓時裝迷繼續期待的一大原因，絕對是品牌每季的作品往往也令人意想不到，其創意值可說是時尚界中最具前瞻性的一員，繼早年「空調服」與《多啦A夢》系列後，來到2025秋冬季，ANREALAGE透過「SCREEN」（螢幕）為命題，利用黑色服裝作為展示顏色、圖案、信息或圖形的媒介，並化成身上的衣物，猶如把Message T恤科技化。

ANREALAGE 2025秋冬「SCREEN」系列（ANREALAGE）

ANREALAGE的SCREEN系列一共擁有二十四套造型，時裝騷在巴黎聖三一大教堂（American Cathedral in Paris）中揭幕，模特兒們伴隨著由前Daft Punk成員Thomas Bangalter創作的背景音樂慢慢走出T台，整場時裝騷短短十三分鐘，卻令人目不轉睛。

上半場一眾模特兒身上的服裝主要以方格，好像Roblox般的起角輪廓為本，但隨著中段兩位模特同步走動，兩套看似相同的造型從一套遷移至另一套，變為動態方格圖案，創造出一種光學美態，順延來到下半部分，剪裁上漸漸變得流線型，而衣物上的SCREEN亦開始根據穿用者的情緒、音樂變化來轉換色調，產生持續性視覺演繹，也呼應大教堂的彩繪玻璃。

ANREALAGE 2025秋冬「SCREEN」系列（ANREALAGE）

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這是如同生活本身不斷演變，沒有最終的形式。一個黑色的SCREEN，作為無限可能性的空間。 ANREALAGE設計總監森永邦彥

這次ANREALAGE再度突破大家對衣物的固有思維，但除了虛無想法，實踐更是一大重點，這次森永邦彥選用當前紡織業中由KYOCERA（京瓷）開發的可持續紡織印刷機FOREARTH進行，這印刷技術除了適用於各種布料，如棉、絲綢、聚酯、尼龍和混合面料，還可保持物料的柔軟性，加上這項技術可大幅減少紡織印刷的廢水使用量，亦降低能源消耗和二氧化碳排放，配合世界可持續發展的大前提。

ANREALAGE 2025秋冬「SCREEN」系列（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025秋冬「SCREEN」系列（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025秋冬「SCREEN」系列（ANREALAGE）

另外，可變色的LED紡織與紗線更邀請了MPLUSPLUS合作，在每件衣物中嵌入了約一萬個全彩色LED燈，為服裝增添可變化的視覺效果。不過最值一提是，這些LED紡織品還移植由日本紡織公司SHIKIBO LTD開發的透光3D針織面料AZEK，其靈感源自日本古代神社的透氣材料，好處是能夠在阻擋前方光線同時，亦允許RGB光線從後面滲透，讓衫身的LED燈光能一一呈現，看畢此系列，不僅是提升服裝視覺效果，也奠定了未來時尚的無限可能性。