Dragon Ball Z x Crocs聯名系列登場！必備四星龍珠、筋斗雲鞋釦

全球知名鞋履品牌Crocs隆重宣布與全球最受喜愛的動漫系列之一《七龍珠Z》（龍珠Z、Dragon Ball Z）的最新合作。



本次聯名秉承Crocs“Come as You Are”的品牌精神，將《龍珠》系列的炙熱能量融入Crocs經典鞋款，為日本及全球粉絲帶來一款充滿個性、趣味十足的獨家系列。

《七龍珠Z》 x Crocs聯名系列（crocs.com.hk）

《七龍珠Z》 x Crocs聯名系列發布正式登場

《七龍珠Z》 x Crocs 該系列將Crocs標誌性的洞洞鞋重新設計，以悟空等傳奇角色為靈感，打造極具衝擊力的外觀。此外，粉絲們還可以透過特別版 Jibbitz™ 鞋扣（包括四星龍珠、筋斗雲、超級賽亞人悟空等）自由裝飾Crocs鞋履，沉浸式感受《龍珠》的魅力，打造獨一無二的個性化穿搭體驗。

Crocs 一直致力於慶祝個性和自我表達。我們的經典洞洞鞋以其獨特且跨世代的外形聞名。本次合作不僅是對Crocs和《七龍珠Z》熱情粉絲群體的致敬，更彰顯了個性化定制的無限可能。我十分期待這些創意設計的呈現，並相信《七龍珠》是最完美的合作夥伴之一 Crocs日本區副總裁兼總經理長谷川敦司（Atsushi Hasegawa）

Dragon Ball Z x Crocs聯名系列已於於2025年2月26日起在香港發售，同時香港全線專門店及官方旗艦Crocs.com.hk也會限量推出。

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