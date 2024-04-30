Crocs x Pringles首聯乘！推出3款經典膠鞋　標誌性八字鬚勁盞鬼

Crocs 可以說是近來最有話題性的品牌之一了，原因有很多，例如 Salehe Bembury 操刀的 Crocs x Pollex Pod 系列，當然還有包括 Simone Rochas、Clot等，各式各樣的聯名。現在又有一個聯名系列即將發售，那就是跟 1968 年首度推出的品客（Pringles）洋芋片的合作。



只能說 Crocs × Pringles 是個有著很多細節的聯名系列，總共推出了3款。首先是 Classic Crush Boot，以品客原味洋芋片的紅色為基礎，反折可看到紅色，拉起來變長靴之後，則有品客的 logo，側邊還做了小口袋，可放小size的洋芋片，邊走邊吃，恩，蠻方便的。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其它還包括了 Classic Clogs 與 Classic Slide，包括洋芋片、罐裝造型的配飾，後帶做成了品客標誌的八字鬍，Classic Slide 以黑白塗鴉線條為主調。

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因為這次的聯名，品客還研發了限定口味 Pringles Croc-Tail Party，只在美國販售，味道融合了酸橙、西瓜還有辣椒。

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販售時間：美東 4/16 中午12點

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