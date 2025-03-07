巴黎時裝周丨TOM FORD新創意總監首個系列　優雅與色彩誘惑新篇章

撰文：梁譯文
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【Haider Ackermann／TOM FORD／巴黎時裝周】自從Haider Ackermann成為TOM FORD創意總監後，其瀟灑、不羈的設計風格，跟TOM FORD的DNA匹配，令他的首作一直叫人期待。而日前於巴黎時裝周，Haider Ackermann為TOM FORD帶來完整系列，一如所料，浪漫、優雅與色彩兼備。

我希望能誘惑到所有人。
Haider Ackermann

自2022年TOM FORD被Estée Lauder Companies Inc.以28億美元收購後，間接也令創辦人Tom Ford離開品牌，並將設計權交由男裝高階副總裁Peter Hawkings接任。不過未及一年時間，Peter Hawkings已離開TOM FORD。在這個內部動盪一刻，Haider Ackermann這位時裝鬼才被選中當上拯救品牌之人。

TOM FORD創作總監Haider Ackermann（TOM FORD）
Haider Ackermann的遠見及號召力，在全球時尚人才中份屬罕見，他運用對藝術文化的深厚根柢創造令人難忘的情感連結，絕對是引領TOM FORD邁向未來的最佳掌舵手。
TOM FORD業務執行長Guillaume Jesel

Haider Ackermann的首作如同一場視覺盛宴，整場2025秋冬TOM FORD時裝騷，一共五十六個造型均令人眼前一亮，當中最大因素是Haider Ackermann巧妙地保留着TOM FORD基因的同時，也為TOM FORD固有美式正裝感植入一份飄逸浪漫氣息。

TOM FORD 2025秋冬季度（TOM FORD）
TOM FORD 2025秋冬季度（TOM FORD）
TOM FORD 2025秋冬季度（TOM FORD）
TOM FORD 2025秋冬季度（TOM FORD）

TOM FORD的2025秋冬系列，Haider Ackermann再度延續他精通奢華面料、順滑輪廓與輕柔剪裁的技藝。時裝騷開場可看到較為硬朗的造型，皮革機車外套、羊絨大褸與西裝單品相繼出現，色彩上亦注入相對冷艷的黑、白、棕色，直到中段，模特兒身上所呈現的顏色開始趨向「Haider Ackermann」，一系列的Pastel色設定由配飾中慢慢滲透，後期更移植粉紅、粉綠、粉黃、粉紫來貫穿全身。整場時裝騷都經過他精心策劃，層層遞進猶如Haider Ackermann說明TOM FORD將踏進全新時代的感覺，正如他謝幕時所講：「我希望能誘惑到所有人。」確實在首份功課中，Haider Ackermann真的做到了！

TOM FORD 2025秋冬季度：

+47

Haider Ackermann的首騷不僅展示他設計才華，更為TOM FORD注入破革思維，往後便一起期待他如何帶領TOM FORD邁向更輝煌的新時代。

Haider Ackermann為TOM FORD 2025秋冬季度謝幕（TOM FORD）
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