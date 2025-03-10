Valentino新季重遇Vans　洗手間T台致敬《閃靈》還是《迷離劫》？

【Alessandro Michele／Valentino／巴黎時裝周】日前由Alessandro Michele統領的Valentino迎來轉投品牌的第二場時裝騷，外間聲音大多認為這位前Gucci創作總監再度透過作品驚艷整個時裝界，上任僅一年，以行動證明Valentino絕對「沒有請錯人」吧！



Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

回憶2024年3月Valentino傳奇人物Pierpaolo Piccioli卸任，各界對這空缺議論紛紛，但隨著在Gucci工作整整八年的前創作總監Alessandro Michele走馬上任，大家都在猜疑究竟這決定是好是壞，直至上年他舉行第一場Valentino時裝騷，反應褒貶不一，皆因有人卻認為Alessandro Michele還只留於個人世界或Gucci基因中，並沒有改變或重新塑造全新Valentino形象。

不過來到2025年秋冬「LE MÉTA-THÉÂTRE DES INTIMITÉS」系列，Alessandro Michele將地來一次反擊，在古典優雅與極繁街頭主義中取其平衡點，誕生出一個他認為結合了「Dystopian, Disturbing, Lynchian space」（反烏托邦、令人不安、大衛連治的空間）。

Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

1. 向已故名導大衛連治致敬：

這次Valentino的2025秋冬時裝騷選址於Institut du Monde Arabe（阿拉伯世界文化中心）廣場前設置一個箱形空間，並根據Alessandro Michele的意念製作成一個佈滿公共洗手間的舞台，從地板到天花板都油成紅色，牆壁排滿馬桶隔間及洗手盆，中間的階梯看台則鋪上紅色氈布，令人猶如沉澱在一個Valentino標誌性紅色房間中，可能大家第一刻可能會想到是向傳奇大導寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《閃靈》（The Shining）致敬，然而Alessandro Michele則是形容這場景是源自大衛連治（David Lynch）的《迷離劫》（Twin Peaks）。

Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

《迷離劫》（Twin Peaks）：

《閃靈》（The Shining）：

《閃靈》（The Shining）電影場景（amazon）

2. 探索性別模糊：

另外今季一共80個造型中，Alessandro Michele利用服飾在探討「究竟我們是誰？」的命題，而選擇公共洗手間就正是此意，在創作上，Alessandro Michele延續標誌性的極繁主義，以及再次把靈感核心擷取自Valentino Garavani先生與品牌六十至七十年代的歷史檔案，也將性別模糊化，令男生造型注滿女生細節，女模特兒的輪廓亦散發出男性氣息，而這種中性味道便依靠蕾絲、人造皮草、蝴蝶結等元素來協助表達。除此之外，來自2025春季系列的「Le Chat de la Maison」陶瓷貓袋主題亦順延至今，今季更製作成一件銀色閃亮珠片連身裙，也移植到Vans的聯名之中。

Valentino 2025秋冬季時裝騷：

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Valentino 2025秋冬季時裝騷（Valentino）

Valentino 2025春季系列的「Le Chat de la Maison」陶瓷貓袋（Valentino）

3. Alessandro Michele再度重遇Vans：

回到2023年，當Alessandro Michele還在Gucci工作時，品牌旗下實驗性線上項目Gucci Vault早已跟Vans建立合作夥伴關係，作品靈感利用Alessandro Michele在位期間的創作的自家布材引發，設計各款拼貼美感鞋履。來到今天，Alessandro Michele終於再度重遇Vans，為Valentino帶來官方Vans別注，系列選用Vans Authentic為藍本，注入印有Valentino標誌的Checkerboard與「I Love My Vans」，完美演繹奢華結合街頭兩大時尚領域的可能性。

Valentino聯乘Vans Authentic別注（Getty Images）

Valentino聯乘Vans Authentic別注（Valentino）