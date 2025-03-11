前Bally創意總監突發轉投JIL SANDER　靜奢設計風絕對是最佳人選

【Simone Bellotti/JIL SANDER/Bally/靜奢/極簡】時裝圈音樂椅自上年起轉過不停，人來人往的創意總監轉會事件，有時候也會混淆「誰」在效力「誰」。近日再有新消息出現，Simone Bellotti於瑞士百年老牌Bally擔任設計總監兩年多後，在剛剛過去的米蘭時裝周發佈完2025秋冬系列僅一周，毫無預警下宣布轉投JIL SANDER。



Simone Bellotti轉投JIL SANDER

回到上月，當JIL SANDER順利完成2025秋冬時裝騷後，與此同時，品牌創意總監夫妻檔Luke Meier與Lucie Meier也正式卸任。自2017年這雙人組一起執掌JIL SANDER，一直貫徹着優雅感，所散發的靜奢風更深入人心，看似簡約卻滿載質量。所以正當二人有指要離職的新聞出現，相信JIL SANDER在找下位繼任人的時候都相當「頭痕」。 不過，日前JIL SANDER終於圓滿解決這煩惱，順利揭盅品牌全新創意總監人選，就是Simone Bellotti。

JIL SANDER創意總監Simone Bellotti

我非常榮幸能加入JIL SANDER，這是一個具有悠久歷史的品牌，以其獨特的風格和強烈的身份創造全新美學，並一直對時裝設計界產生重要影響。 JIL SANDER創意總監Simone Bellotti

由Simone Bellotti主理的Bally趨向年輕化（Bally）

由Simone Bellotti主理的Bally趨向年輕化（Bally）

由Simone Bellotti主理的Bally趨向年輕化（Bally）

Simone Bellotti曾於Gucci任職長達十六年之久，與Frida Giannini和Alessandro Michele共事，更在Dolce & Gabbana、Bottega Veneta、Gianfranco Ferré等歐洲品牌擔任高級設計職位，其經驗與創意視野絕對毋庸置疑。時至2022年10月，Simone Bellotti靜悄悄加入Bally，來到2023年5月正式升任為Bally創意總監，接替前設計師Rhuigi Villaseñor的職位。短短兩年時間，Simone Bellotti經已不斷為Bally迎來全新面向。

Bally 2025秋冬時裝騷： ​

+ 26

Bally 2025春夏時裝騷： ​

+ 9

Bally 2024秋冬時裝騷： ​

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Simone Bellotti接任後的Bally，被大刀闊斧地移植靜奢風之餘，也保留了品牌174年的歷史基因，輪廓、剪裁俐落有序，但也會在細節位置注入藝術與繽紛色彩，例如達達主義德國詩人Hugo Ball和他創辦伏爾泰酒吧（Cabaret Voltaire），也影響了2025春季系列設計。加上Simone Bellotti更把Bally人氣的皮鞋、皮包增添時尚點綴，從而令整個系列趨向年輕化，擺脫以往的成熟感。再細看近季Bally系列，如果要撕掉品牌標籤改成JIL SANDER，其氣息與整體美感也絕對吻合，由此可見，OTB Group董事長Renzo Rosso邀請Simone Bellotti是最明智決定。

由Simone Bellotti主理的Bally趨向年輕化（Bally）

由Simone Bellotti主理的Bally趨向年輕化（Bally）

另外，外間的時尚媒體亦一致認為Bally是近年米蘭時裝周最富創造力的單位之一。《Vogue》曾撰文指出，Simone Bellotti成功讓Bally成為引起時尚界熱話的品牌，並非透過社交媒體，而是憑藉時裝業界的口耳相傳，完美演繹何謂「以作品說話」。那就一起期待Simone Bellotti如何將JIL SANDER帶到更高層次的設計吧。