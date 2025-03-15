Bode空降巴黎開設首間海外旗艦店　全新春夏Nike聯名別注同期登場

【Bode／Nike／新店】去年當時得令的美國設計師品牌Bode與Nike聯乘Astrograbber，成Nike最強別注。時至2025年春夏，雙方決定再接再厲，推出全新配色，同時也為Bode新開張的巴黎旗艦店助慶。



Bode x Nike Astrograbber 2025春夏系列（Nike）

Bode x Nike Astrograbber 2025春夏系列（Nike）

Bode 2025春夏系列：

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隨著Bode在現今時尚潮流界的影響力，品牌主腦Emily Adams Bode Aujla終於宣布迎來Bode在美國四間實體店以外的首間海外旗艦店，選址於法國巴黎這個歐洲時尚之都的Rue de Valois小街，旁邊更是巴黎皇家宮殿，Bode巴黎店的內部空間達2,500平方尺，原來這裏曾是一間餐廳。

Bode海外首間巴黎旗艦店（Bode）

Bode現在進入一個全新世界，我們希望能夠將所有產品呈現給大家，也希望門市能成為品牌核心據點。 Bode主理人Emily Adams Bode Aujla

Bode海外首間巴黎旗艦店（Bode）

衝出海外的Bode巴黎旗艦店，由Emily Adams Bode Aujla丈夫Aaron Singh Aujla的室內設計公司Green River Project LLC負責，店內的設計概念源自美國、法國一種有趣的飛釣（Fly Fishing）活動，經過一番討論與研究，Emily與Aaron最終便決定以飛釣作為空間延伸靈感，所以店舖入口上方已懸掛著竹製釣竿，牆身亦掛上釣魚誘餌作點綴，家具方面都貫徹Bode美學從而呼應品牌設計風格。

為了慶祝Bode巴黎店隆重開幕，Bode與Nike的2025春夏別注新色Astrograbber將同場出現，帶來鮮綠色皮革「Chlorophyll」與全黑網眼物料「Black Mesh」，聯名作延續簡潔輪廓，兩側繡有Swoosh黑色標誌，復古味相當濃烈，除此之外，Emily更邀請得美式足球員Ja'Marr Chase作親身演繹，為這雙傳統美式足球鞋注入圓滿的基因。

Ja'Marr Chase親身演繹Nike別注Astrograbber：

Bode x Nike Astrograbber 2025春夏系列：