Levi’s 501牛仔褲如何紅足150年？排扣設計成經典木村拓哉也大愛

自從牛仔褲從 1873 年問世後，牛仔褲便是所有世代共同的穿搭語言，一代又一代的永流傳著。



而這個讓全球持續狂燒 150 年的牛仔褲是如何橫空出世？全球第一條牛仔褲又是誰發明的？

都要溯源到丹寧權威品牌 Levi’s 的經典單品 —— Levi’s 501 牛仔褲，Dappei 將從小故事讓你深度認識這條全世界第一條牛仔褲。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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五零年代的美國正崛起一股淘金熱潮，而原本在家鄉經營布批生意的Levi Strauss，決定搭乘這股熱潮到舊金山做生意，同樣以販售布批為主 Levi’s 就此而生，為了供應淘金客、礦工的工作服，他便與裁縫師將原本被用於做帳幕用途的帆布製成褲子，耐磨損又有凍頭的牛仔褲完美的滿足工人們的需求，也形成往後無法撼動的丹寧勢力，而這個款式的褲子也被命名為「Levi’s 501」。許多商品的命名都有其邏輯跟深意，但 Levi’s 501 的數字單純是批號，並沒有特別的意義。

Levi’s 501 之所以深受歡迎可不僅止於耐操的布料，其他許多細節設計都讓它備受愛戴。首先是 Levi’s 501 臀腿方正的直筒剪裁，不管對任何身型、腿型的人都非常友善，即使在當時追求的並不是美觀而是功能性，但不過鬆也不過緊的剪裁依然給了礦工們最舒適而自在的服裝需求；其二，前後各兩口袋加上懷錶袋的五口袋設計，讓礦工可以方便放置工具；另外，鉚釘、排扣、後腰雙馬皮標等等細節，也都讓 Levi’s 501 更加耐人尋味。

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當然，隨著時代的變化 Levi’s 501 也有不同的進化，比方說 1944 年時因為戰爭關係，工廠被要求全面減少物資使用共同抗戰，因此原本後口袋上以車線呈現的鷹翅弧線，改為以印刷方式替代；而 1954 年社會風氣逐漸開放，年輕人開始有餘裕追逐潮流，Levi’s 便將排扣改為拉鍊，雖然也相當受歡迎，但也有許多 501 鐵粉寫信給 Levi’s 表示：「拉鍊設計讓我上廁所時像把手伸進鱷魚口中！」在多方考量後，往後的 501 也改回排扣設計，也成為其典型特色之一。

雖然最初 Levi’s 501 是為礦工而製，但現今普羅大眾卻習慣稱其為牛仔褲其實其來有自，美國早期拓荒盛行，因此不少西部片都以拓荒為主題，片中牛仔紛紛穿上牛仔褲，像在名導約翰福特執導的《驛馬車》（Stagecoach）中，John Wayne 著用 Levi’s 501 就是經典之一，這樣的形象從此深植人心，也就有了牛仔褲這樣通俗的名稱。

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逐漸地，Levi’s 501 從工作服領域走往大眾衣櫃成為全民制服，當然名人們的推波助瀾也功不可沒。先舉個最經典的例子，那便是木村拓哉在《HERO》裡那套件件單品都爆紅的穿搭，褲子就是 Levi’s 501，而馬龍白蘭度（Marlon Brando）在《飛車黨》中，不僅把皮衣、報童帽穿成爆款，著用 Levi’s 501 也無疑讓這條神褲熱度再攀升。

以上種種不僅使得 Levi’s 501 在當時橫空出世，也因為高品質又永不退流行的設計讓它成為百年以來從未退燒的神話，不管是正式或休閒、精品或街頭、主流或小眾，牛仔褲都是不可或缺的存在，穿上牛仔褲就像穿上自由，可以長出自己獨一無二的樣貌，而 Levi’s 501 就像紀錄片一樣記載著不同時代的文化與歷史。

Dappei 結語：

Levi’s 跟 Levi’s 501 真的都不簡單，搭編最近也入坑 501，那個修飾效果真的一穿就瞬間有感，看完這麼強大的文化歷史，就算前一秒嚷嚷要省錢，也會立刻衝去門市試穿吧！



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原文：Levi’s 501 竟是全世界第一條牛仔褲！為礦工而生、木村拓哉也愛穿 ⋯ 看神褲如何橫空出世！

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