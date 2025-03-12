巴黎時裝周丨Louis Vuitton驚艷腕錶　復刻意國女建築師經典設計

【Louis Vuitton／Tyler, the Creator／Monterey II／腕錶】Louis Vuitton女系列2025秋冬系列時裝騷。創意總監Nicolas Ghesquière以「旅行者」作主題，追溯品牌傳統之餘，更重塑1988年誕生、可能已被大家遺忘的經典時尚腕錶Louis Vuitton Monterey II。



Louis Vuitton 2025秋冬女裝騷（Getty Images）

Louis Vuitton女裝系列創意總監Nicolas Ghesquière（Getty Images）

這次Louis Vuitton女裝系列的舞台選址巴黎北站（Gare du Nord）的L’Étoile du Nord，找來藝術家Es Devlin重塑十九世紀巴黎火車站建築的繁華，亦透過場景為各時裝迷表明本季度「旅行者」的主題。一共61個造型的靈感全是過去與現在的結晶投射，Nicolas Ghesquière巧妙地將Louis Vuitton百多年來的旅遊基因進行時尚化設定，配以傳統奢華美學，並植入不同紋理和圖案為視覺點綴。輪廓和剪裁方面偏向中性，呼應「旅行者」的自然、隨性氛圍，單看模特兒們的行走姿態就能感受到作品的舒適，重新定義旅遊優雅風。

Louis Vuitton 2025秋冬女裝騷（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2025秋冬女裝騷（Louis Vuitton）

+ 4

Louis Vuitton 2025秋冬女裝騷（Getty Images）

Louis Vuitton 2025秋冬女裝騷（Louis Vuitton）

+ 1

另外，擅長利用小物和包款來提升造型完滿度的Nicolas Ghesquière，今季也刻意推出皮革手提包、行李箱、烏克麗麗或小提琴箱等有趣之作，不過最驚喜的絕對是模特兒手腕上的改製成吊飾的時計Louis Vuitton Monterey II「LV2」。其中的原因會否是早年Tyler, the Creator配戴所致？

Louis Vuitton Monterey II「LV2」：

Louis Vuitton Monterey II「LV2」（Getty Images）

Louis Vuitton Monterey II「LV2」（Getty Images）

早年Tyler, the Creator親身配戴Louis Vuitton Monterey II「LV2」：

可能對於大家來說，當談起Louis Vuitton的腕錶系列，大多數人會認為品牌第一款推出的作品是2002年誕生的Tambour，但事實上早在1988年面世的Monterey I為起點，而背後的關鍵設計師是著名意大利女建築師Gae Aulenti。

意大利女建築師Gae Aulenti（tecnospa）

Louis Vuitton Monterey I是Gae Aulenti最常配戴的腕錶 ，但市場上流出的產品只能以稀有來形容，相對於Monterey II「LV2」，第一版更易接觸，二手市場價格大概在$8,000至$18,000美金（約$62,800至142,000港元）之間，當然要視乎腕錶的狀態。在設計上，37毫米尺寸腕錶最具代表性的細節是在12點位置刻上LV標記的錶冠，錶盤比起Monterey I來得更前衛，並散發著一種未來感，簡單易明地顯示時間、日期與鬧鐘功能，同樣由石英機芯驅動，並交託IWC代工生產。

Louis Vuitton Monterey II「LV2」, 1988：

+ 1

如果要以一詞來形容Gae Aulenti，「反叛」最適合不過。儘管當時父母要求她成為家庭主婦，但她卻「離家出走」前往米蘭理工大學修讀建築學，開啟她的設計生涯。於1954年畢業時，她是20名畢業生中僅有的兩名女性之一，隨後亦發起了二十世紀中葉的意大利新自由主義建築運動，拒絕包浩斯（Bauhaus）與現代主義原則，專注於理性建築，其中最著名的項目便是將奧賽火車站昇華為巴黎奧賽美術館（Musée d'Orsay）。