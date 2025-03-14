GUCCI換帥｜Kering為他豪睹一鋪　Balenciaga成功方程式全移植？

【GUCCI新藝術總監Demna】毫無預警下，時尚集團Kering忽然作內部調配，將Balenciaga藝術總監Demna調到GUCCI擔任相同職位。由於GUCCI業積近年不斷下滑，接替前任Alessandro Michele的Sabato de Sarno短短兩年做不出成績匆匆下台，今次Kering豪睹一鋪，Demna會否成為GUCCI救命仙丹？



Denma要到7月才正式上任，現在不如先大膽估計他會為GUCCI帶來甚麼轉變。



【GUCCI換帥】年輕化與數位化

GUCCI復古華麗的形象深入民心，這成功方程式毋庸置疑，但年輕化也是各大品牌所面對的問題。Demna擅長通過社交媒體和數位行銷來吸引年輕世代，雖然虛擬時裝、NFT合作不像早幾年熾熱，但以Demna創意，他總有方法帶來更具爭議性或話題性的設計，從而為GUCCI建立煥然一新的品牌形象。

Balenciaga曾透過聯乘「佔領」GUCCI，如今主帥Demna更入主。（Getty Images）

【GUCCI換帥】經典元素注入現代感

Demna風格一向大膽前衛，他可能會重新詮釋Gucci的經典元素，如雙G標誌、馬術扣、花卉印花，並以更具實驗性的方式呈現，例如將這些經典符號與解構主義或未來主義風格結合，創造出既保留品牌傳統又富有創新性的作品。

吳永秀穿上Balenciaga聯乘adidas登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面（IG@arenakorea）

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【GUCCI換帥】聯乘更好玩更多元

Denma一向是玩聯乘的高手，他在Balenciaga多年來先後炮製多個話題性項目。雖然GUUCI自Alessandro Michele上場後，曾有adidas、Disney、多啦A夢、Palace、The North Face等，但始終不及Balenciaga多元化，早年跟CROCS合作將Ugly Chic發揚光大，而跟adidas聯乘也比GUCCI來得成功，至於找來《The Simpsons》也並非純粹印公仔上服飾那般簡單，近期還有Lay's薯片、林寶堅尼跑車、支付寶等例子。你想得到與想不到的，Denma皆會一網打盡，相信他會為GUCCI帶來更多意想不到的聯乘項目，合作對象一定不會局限於品牌，可能是藝術家，甚至是科技公司，至於胎死腹中的Supreme聯乘，又會否移植到GUCCI？能帶來流量與話題的，Denma都喜歡做，進一步擴大GUCCI的影響力和受眾群體。

Balenciaga x Under Armour Earrings（Balenciaga）

【GUCCI換帥】探索專業運動設計

自從疫情後，大眾比以往更注重健康，GUCCI過往未能成功創佔市場率，相反Balenciaga曾有Under Armour作試金石，雖然未見搶購潮，但已行出第一步。若Denma為GUCCI開拓瑜伽、跑步這些熱門運動領域，跟lululemon聯乘固然有話題，至於跟SATISFY、norda等小眾品牌合作，高科技性能也會GUCCI帶來新鮮感。

Balenciaga Spring 2023。（Balenciaga）

【GUCCI換帥】強調社會議題

過往GUCCI甚少談政治，相反Denma經常在Balenciaga的作品中經常探討社會議題，如消費主義和身份認同，他會否會將這種重視帶進GUCCI是未知數，不過環保與可持續發展是時尚產業所注重的社會責任，他可能會加多使用再生材料，從而減少浪費，又設計中融入相關議題，為守護地球作出反思。

Balenciaga 3XL Sneaker（Balenciaga官網）