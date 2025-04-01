NEAT重塑30年前舊EDWIN　銷售僅三年牛仔褲為何得西野大士青睞？

【EDWIN／NEAT／聯乘／牛仔褲】於2015年，西野大士（Daishi Nishino）創辦了專門生產褲款的品牌NEAT，打着「We are making TROUSERS & SLACKS.」的旗號。在這十年間，NEAT的發展可謂相當成熟，甚至成為當今日本時尚界不可或缺的一員。精通不同古著歷史，並對造型細節充滿要求的西野大士，最近更帶來與EDWIN的全新聯名，重塑停產多年的稀有牛仔褲「ROSS」。



NEAT主理人西野大士（Bshop）

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2008年，西野大士脫離教師一職後，進入Brooks Brothers擔任銷售員學習。他對褲款的要求愈來愈「極端」，喜愛復古美式服裝的他最終萌生了「為何不自己度身訂造」的想法，隨後創立了NEAT。

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今年西野大士再度萌生創作別注牛仔褲的想法。在最新的企劃中，他並不是與Levi's、Lee、Wrangler合作，卻選擇了EDWIN進行聯乘，並選中了1989年誕生的罕見型號「ROSS」。回顧當時，EDWIN開發這款寬鬆版型的產品其實是為了拓展歐洲市場，而ROSS在日本國內銷售的時間僅約三年左右。

原版EDWIN ROSS（IWAJAPAN@paypayfleamarket）

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為了讓作品能得到更高得成果，這次西野大士更找來EDWIN創意總監細川秀和（Hosokawa Hidekazu）及日本大型精品店Bshop合作，進行三方別注企劃，為ROSS注入新生命外，也突顯其寬鬆、小錐形的剪裁能與任何衣物共存的關鍵，系列中推出原色與洗水版本供選擇。

NEAT聯乘EDWIN提供原色與洗水版本（Bshop）

NEAT聯乘EDWIN提供原色與洗水版本（Bshop）

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今次NEAT與EDWIN的聯名作，基本上與古著ROSS產物的剪裁與布料質感均沒有不同，後方的紙牌也重現當時氛圍，原本寫著「RETRO JEANS」的部分改成了「NEAT JEANS」，另外型號名「ROSS」則轉用NEAT的標誌字體，而腰間皮牌亦大玩八、九十年代EDWIN「Made in Italy」系列的金屬標記靈感，在EDWIN的皮牌上縫疊NEAT的小型皮標，突顯出凹凸立體感。

聯名作紙牌重現當時氛圍（Bshop）

聯名作紙牌重現當時氛圍（Bshop）

NEAT、EDWIN、Bshop三方聯乘（Bshop）

EDWIN「Made in Italy」系列金屬標記（とんとん@mercari）

在這個聯名的起初，正當西野大士與細川秀和討論復刻的內容時，西野大士在一次訪問中有趣地表示：「當我年輕時，我以為EDWIN是美國品牌。在我上國中的時候，畢彼特（Brad Pitt）經常穿著EDWIN出現在電視廣告中，令我潛意識認為EDWIN就是來自美國的牛仔品牌。」細川秀和隨即回應這個「曼德拉效應」：「最初EDWIN希望營造出美國文化氣氛，亦因為過往日本人對於『日本製造』的看法較為負面，所以掩飾了這事實。」

NEAT、EDWIN、Bshop三方聯乘（Bshop）

對於西野大士來說，EDWIN ROSS是一個未知產物，正因如此才引發NEAT此次挑選這條迷一樣的牛仔褲進行復刻的主題。西野大士首次接觸ROSS在不同的拍賣網站及跳蚤市場中，當他購入、親眼目睹ROSS後，便認為這條牛仔褲的輪廓、版型與NEAT均有着微妙的吻合，而根據西野大士多年研究褲款的經驗，他認為重點在於臀部的剪裁上。

NEAT、EDWIN、Bshop三方聯乘（Bshop）

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在創作期間，西野大士不斷思考應否加入NEAT的標誌打褶元素到褲款中，但反覆思量後，他決定原汁原味將ROSS呈現回來，因此如準確地說明這聯名應是——「ROSS被西野大士選中了。」