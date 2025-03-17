Jonathan Anderson離開LOEWE回顧：Puzzle包、吉卜力、紅地毯造型

【Jonathan Anderson／LOEWE】時裝圈轉會消息日日新鮮，Jonathan Anderson正式宣布離開LOEWE，外間不少人都在猜測，他的下一站將會是Dior，更有消息指出他已經開始着手2026年春季男裝系列。轉會消息尚未證實前，不如先一起回顧他在LOEWE亮眼作品。



上周前Bally創意總監Simone Bellotti轉投JIL SANDER、前Balenciaga的Demna被調往GUCCI後，今次輪到Jonathan Anderson成主角，離開效力十一年的LOEWE。

Jonathan Anderson由2014年至2025年要LOEWE在任期間，將這家西班牙皮革品牌躍升為全球時裝奢侈領域的重要一員，並令品牌成功「入屋」，成為無數時裝迷與年輕人均在爭相追捧的單位。回顧2023年LVMH公告的年度財報，LOEWE在2023年的營收誇張達至8.1億歐元，可見Jonathan Anderson的豐功偉績。

Jonathan Anderson（Getty Images）

能夠讓LOEWE成為LVMH「營收擔當」，Jonathan Anderson無疑是品牌的改革家與掌舵手，不過其實自小時候，他與時裝絕對談不上任何關係。成長於北愛爾蘭，本年40歲的Jonathan Anderson，父親及母親也是普通人，小時候更被診斷出患有嚴重閱讀障礙，但或許因為這個問題，才激活了Jonathan Anderson透過文字以外去表達內心創意的能力。直至18歲，他立志將來當一名演員，於是乎前往美國並在茱莉亞學院工作，藉這趟旅程，他最終發現了原來自己喜歡的是服裝設計，因此回國在一家百貨公司擔任男裝銷售員，正式打開時尚啟蒙之門，同期也入讀倫敦時尚學院（London College of Fashion）進修。

LOEWE秋冬2025男女時裝展：

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【LOEWE經典IT Bag：Puzzle Bag】

2014年被挑選為LOEWE最佳創意總監人選的Jonathan Anderson，翌年春夏系列就設計出Puzzle Bag，亦是擔任創意總監後首個包款。作品利用多個猶如七巧板的板塊拼合而成，幾何圖形亦可摺疊，跳離傳統皮包框框，展現出Jonathan Anderson對於藝術與工藝的大膽嘗試，成多年熱門IT Bag，至今仍是LOEWE重要象徵。

LOEWE Puzzle Bag（LOEWE）

【LOEWE吉卜力聯名】

Puzzle Bag以外，在LOEWE的多項時尚聯乘企劃也發現到「日本」存在，當中包括吉卜力工作室的《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》別注系列相當火熱，衝擊時尚界，甚至早年在三鷹之森吉卜力美術館面臨倒閉的情況下，LOEWE基金會也馬上協助保留。而且LOEWE在2022年亦邀請到北野武拍攝日本區廣告，可見Jonathan Anderson對日本文化的重視。

LOEWE x 《龍貓》：

LOEWE x 《龍貓》（LOEWE）

LOEWE x 《龍貓》（LOEWE）

LOEWE x 《千與千尋》：

LOEWE x 《哈爾移動城堡》：

LOEWE x 《哈爾移動城堡》（LOEWE）

在聯乘項目中，Jonathan Anderson引領LOEWE與瑞士運動鞋ON合作，也是其重要聯乘項目，把原本機能感重的Cloudventure、Cloudrock與Cloudtilt植入時尚元素，遊走工藝與美感之間取其平衡，打破向來大家認為時裝與舒適不能共存的思維。

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【LOEWE紅地毯造型】

此外，憑藉Jonathan Anderson的廣闊人脈與作品「有麝自然香」的特性，LOEWE多年都是紅地毯的焦點，演技實力派Demi Moore於2024年amfAR坎城晚宴上穿著LOEWE白色極簡主義禮服，華麗性感，而Emma Corrin穿上LOEWE 2022年秋冬系列的氣球印花禮服，搭配雕塑般的氣球形胸罩和氣球形鞋跟的黑色靴子，展現出Jonathan Anderson 的另類玩味風格。女星們穿上出自他手筆作品踏上紅地毯，全部都顯得份外明艷照人。

Emma Corrin穿上Jonathan Anderson設計LOEWE作品（Getty Images）