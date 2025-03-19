Zara聯乘韓牌Andersson Bell　前衛龐克設計挑戰Raf Simons、UC

【Zara／Andersson Bell／聯乘】Zara近年聯乘一浪接一浪，而每次挑選的合作夥伴更是重質又重量，可謂快時尚中單位的龍頭，最近品牌再度迎來全新企劃，首度邀請韓國先鋒品牌Andersson Bell進行合作，相信將會是繼Studio Nicholson、ADER ERROR、Rhude、and wander後，又一瘋搶系列，但可惜是香港店仍未宣布有得買。



Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

如要談論亞洲時裝領域的最強，相信大家都認為日本位居榜首，不過其實近十年間一眾韓國品牌發展得相當成熟，更早已衝出亞洲，除了為人熟悉的韓風街牌THUG CLUB、ADER ERROR、Post Archive Faction外，於2014年由設計師Dohun Kim創立的Andersson Bell也不能忽視，其名稱所表達的內容盡顯品牌創作靈感，「Andersson」瑞典姓氏代表北歐斯堪的納維亞（Scandinavia）色彩，而「Bell」則是韓國寺廟的大鐘意思，兩者結合構成歐亞文化鮮明對比，簡單來講就是透過韓國視野來詮釋北驗美學。

Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

至今成軍十一年，Andersson Bell已多次與不同國際知名品牌進行聯乘，包括Levi's、HUNTER、ASICS、Red Wing等大名，今次攜同Zara的別注系列，雙方利用「未完成的實驗場」為主軸概念，將Andersson Bell標誌性的疑幻似真視覺美感貫穿單品，並植入反叛龐克元素，一系列偽裝印花、拼貼細節隨處可見，感覺猶如散發出Raf Simons經典2001秋冬季「Riot! Riot! Riot!」與UNDERCOVER春夏2003「Scab」系列氣息，以及Greg Lauren的視覺效果。

Zara聯乘Andersson Bell系列：

+ 3

Raf Simons 2001秋冬季「Riot! Riot! Riot!」系列：

UNDERCOVER 2003春夏季「Scab」系列：

Greg Lauren拼貼作品：

本回的聯乘系列多達20多件單品，由頭到腳包括外套、牛仔褲、恤衫、頸鏈與袋款應有盡有，然而除了拼貼針織毛衣、Fake Print牛仔褲與窩釘長褲最為吸睛之外，當中印有「Absolute Beginner」標語的T恤亦是得意之作，這更是向David Bowie的同名經典歌曲致敬。

Zara聯乘Andersson Bell「Absolute Beginner」標語T恤（Zara）

Zara聯乘Andersson Bell「Absolute Beginner」標語T恤（Zara）

我試圖探索文化的初期，萬物皆可作為靈感。 Andersson Bell主理人Dohun Kim

Zara聯乘韓國品牌Andersson Bell（Zara）

不過要數最具驚喜的單品，絕對是Zara與Andersson Bell設計出兩款注入Vibram鞋底的高質鞋作，其中高筒款式富前瞻性地把龐克鐵扣細節融入機能靴之中，鞋面採用牛皮、麖皮製作，後踭亦注入拉鍊系統，方便穿着，定價$6,490新台幣（約$1,526港元），另外的Clog木屐款也非常破格，鞋面噴有漸變色效果，加上偽飾鞋帶作點綴，同樣配以Vibram底，售價$4,990新台幣（約$1,173港元），價錢十分合理。

Zara聯乘Andersson Bell系列暫時只見在韓國和台灣的Zara上架，想入手的香港朋友可能要靠代購了。

Zara聯乘Andersson Bell鞋作（Zara）