Oasis Liam Gallagher再聯乘Clarks賀200歲　復刻稀有Desert Rain

【Oasis/Liam Gallagher/Clarks】英國殿堂級Britpop樂隊Oasis重組成全球熱話，間接帶多很多相聯乘關副產品，最新是隊中主音Liam Gallagher聯乘Clarks重塑絕版鞋款Desert Rain。



Liam Gallagher向來是Clarks的支持者，無論在台上台下總是穿用品牌各款「生膠底」鞋履，適逢本年Clarks迎來200歲大壽，Liam再度被邀請成為聯名夥伴，他更決定重塑一款稀有、早已停產的鞋款——Clarks Desert Rain，更誇張的是，聯乘版在首日開賣，經已全數售罄！



Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain首日全數售罄（Clarks）

在Clarks這200周年此重要里程碑，Liam Gallagher當然再度現身力撐，這次跟往常一樣，Liam研究Clarks Archive檔案文件，最終挑選了於二十一世紀初首次誕生，但很快就停產了的Desert Rain為主題，令這雙被遺忘的經典之作「復活」。

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

我最喜歡Clarks的鞋款就是腳上那雙Desert Rain。 Liam Gallagher@Oasis

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

在這雙Clarks LG Desert Rain中，Liam不只是作原汁原味地復刻，而是改成採用柔軟燈芯絨包裹鞋身替代麖皮，讓整體變得更加厚實兼有質感，增添視覺效果，另外單一鞋帶孔以及猶如巨大獨木舟形態的生膠鞋底完整保留，提供輕盈、靈活的舒適感，細節方面，鞋內由皮革包圍，而且鞋踭、鞋帶掛着的三角麖皮吊飾均壓印Liam Gallagher肖像輪廓，讓別注版充滿一種「應援」氣息，不知道本年即將舉行的Oasis巡唱演唱中，LG Desert Rain會否陪伴Liam Gallagher一同上台呢？

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

Liam Gallagher聯乘Clarks LG Desert Rain（Clarks）

Liam Gallagher x Clarks LG Desert Rain：

+ 1

作為Clarks一直以來的忠實粉絲，其實在2022年雙方經已聯手，並選用七十年代罕見的Rambler型號為復刻主軸，而這次別注「LG Rambler」的出現更多得Liam不少，皆因早在2018年，由於Liam渴望得到當時已停產的Rambler，所以便要請Clarks團隊訂製全球僅三雙的客製版給他個人穿用，從此則被廣泛討論，直至2022年後，雙方便如大家所願，推出Clarks聯名LG Rambler。

Liam Gallagher x Clarks LG Rambler, 2022：