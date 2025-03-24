LOEWE新創意總監人選確定　延續Proenza Schouler標誌手袋基因?

【Jack McCollough／Lazaro Hernandez／LOEWE／Proenza Schouler】上周LOEWE正式宣布Jonathan Anderson離開後，本周終確定全新創意總監的人選，交由紐約時裝品牌Proenza Schouler的設計二人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez接任，並決定在4月7日到LOEWE報到。



Jack McCollough與Lazaro Hernandez（Getty Images）

於今年1月31日，Jack McCollough與Lazaro Hernandez突發離開由兩位自己一手創立的品牌Proenza Schouler，當時外間經已猜測這個操作有點驚訝，又帶點懸念，果然事出必有因，兩個月後的今天，兩位正式踏入LOEWE這百年西班牙奢華皮具世家中，涵蓋男裝、女裝、皮具與配飾各系列。

LOEWE標誌（LOEWE）

Jack McCollough、Lazaro Hernandez這兩位時尚界著名設計孖寶，在帕森斯設計學院（Parsons School of Design）修讀服裝設計時所認識，意想不到是兩人由讀書、創立個人品牌以至一同被任命也是離不開對方。於2002年創立Proenza Schouler，品牌命稱透過雙方母親姓命為名，包括McCollough母親Schouler及Hernandez母親Proenza。

Proenza Schouler（Proenza Schouler）

Proenza Schouler（Proenza Schouler）

Proenza Schouler設計理念一向利用乾淨整簡美學與俐落剪裁線條配合創作工藝為主軸，無論男、女裝均將現代優雅輪廓無限展示，呈現出Quiet Luxury的終極美態，更屢獲CFDA大獎認證，絕對是美國時尚界中不可或缺的重要品牌之一，品牌誕生至今23年，每年銷售額估計高達6,000萬美元，難怪LOEWE當失去Jonathan Anderson後馬上向二人招手。

Proenza Schouler 2025秋冬系列：

Proenza Schouler 2025秋冬系列（Proenza Schouler）

Proenza Schouler 2025秋冬系列（Proenza Schouler）

Proenza Schouler 2025秋冬系列（Proenza Schouler）

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我們非常榮幸能加入LOEWE，這是一個價值願景及使命相關的品牌。我們非常期待與一眾才華非凡團隊與工匠們合作，皆因他們在Jonathan Anderson超卓的創意領導下，已成功將LOEWE塑造成當今重要的時裝文化。 LOEWE新任創意總監Jack McCollough和Lazaro Hernandez

LOEWE新任設計師Jack McCollough、Lazaro Hernandez（Getty Images）

除男、女裝之外，回顧Proenza Schouler的代表作，必定是龐大、多元化的皮包系列，其中「PS1」包袋當然是品牌標誌單品，然而無獨有偶，LOEWE也正正是奢華皮包的代名詞。

Proenza Schouler PS1 Bag（Proenza Schouler）

於2008年首次誕生的PS1包，當時一推出後並沒有馬上掀起風潮，但全因為袋款輪廓結合上書包、郵差包、工作包的外觀，散發出一種反時尚的實用主義，在時裝市場上相當罕見，而且功能性與百搭感的大前提，早已成為品牌經典，另外Proenza Schouler的Brant Bucket Bag、Silo Bag、Ruched Tote、The Chelsea Tote與Park Shoulder Bag均是人氣作品。將來會否在LOEWE看到相似的單品，請拭目以待吧！