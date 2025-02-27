LOEWE Ballet Runner 2.0跑鞋芭蕾舞鞋二合為一　最佳情侶鞋選擇

LOEWE Ballet Runner在2019年面世，跑鞋及芭蕾舞平底鞋合二為一的設計令人眼前一亮，其進化版Ballet Runner 2.0將於2月隆重登場。



Ballet Runner 2.0擁有LOEWE獨特的不對稱鞋頭設計，並結合20世紀70年代跑鞋的外形，將會與其他新款Flow Runner跑鞋一起推出。其他改良細節包括鞋側的“L”字款、鞋舌壓印anagram標誌以及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。

Ballet Runner 2.0以精巧的Sacchetto construction (手套式縫法) 製作，將襯裡縫合到鞋墊上，形成襪子般的內部結構，加強鞋身靈活性和舒適程度。Ballet Runner 2.0鞋身輕巧，具有柔軟的皮革襯裡及鞋墊，小牛皮鞋提點綴精美的注射成型橡膠標誌，而視乎鞋款顏色，橡膠標誌有對比色或襯色配搭之別。每個鞋款備有兩套鞋帶以供配襯。

Ballet Runner 2.0（IG@loewe）

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去年12月，多款精選Ballet Runner 2.0尼龍及小牛皮版本已率先亮相，當中包括黑/白、白/黑、棕/黃/藍、淡紫/白/灰以及 loewe.com 獨家發售的白/紅/藍款式。更多顏色即將推出，包括黑色、白色及肉桂色的全軟皮版本。LOEWE Ballet Runner 2.0 廣告已於 2/3 登場。

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