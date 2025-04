日牌KYOU再聯乘百年老字號HARUTA　重塑學生鞋變身刺繡花卉皮拖鞋

【KYOU/HARUTA/皮鞋/刺繡/聯乘】皮鞋向來在時尚領域擔任重要角色,更可說是每人自上學以來接觸時間最長的鞋款。最近日本時裝品牌KYOU便宣布再次聯乘同屬島國的百年老字號學生鞋履品牌HARUTA推出第三回聯乘,全新系列散發時尚玩味與刺繡工藝。



沿着上兩次備受追捧的經驗,本次KYOU第三度攜HARUTA的合作繼續以KYOU對於時尚文化的觸覺作出發點為HARUTA注入玩味元素,此系列一共創作出一款全新皮革拖鞋「BLOSSOM」,以及復刻人氣樂福鞋「SKOOL」。

作為雙方首款新鞋履BLOSSOM,這對皮革Clog嶄新地在鞋頭上移植藝術感覺濃烈的刺繡工藝,鮮艷具立體感的花卉圖案與全黑牛皮鞋身呈現出強烈對比感,與經過拋光、富有柔和光澤的鞋身互相輝映,而內籠、鞋墊選用順滑豬皮革,透氣、吸濕性能提供柔潤舒適腳感,鞋底也用上Goodyear縫紉技術,潮味與功能並重。

另外SKOOL則是基於首次聯乘作復刻,這次再度出現某程度上是為了解決不少粉絲當時未能購入的訴求,這款結合Tank Sole鞋底設計,並在鞋底與鞋面之間融入麖皮細節加強粗獷風格,成就KYOU獨一無二的別注Loafers,鞋面透過天然牛皮為本,用家會隨著穿著時間來讓鞋履愈來愈貼合腳型之餘,也會流露出自身紋理,不過最重要的細節放到後踭位置,今次KYOU把之前流蘇字句「IN SIMPLICITY THERE IS TRUTH」換成「NEVER NEVER DO ANYTHING UNLESS I BELIEVED IN IT」,完滿體現KYOU品牌理念。

創立於1917年的HARUTA,時至今天已成為日本皮鞋界百年老字號,雖然品牌不是甚麼潮流單位,但在日本確實擁有一定地位,皆因HARUTA憑着多年優質生產與合理價錢,早已成為日本國中、高中生們上學皮鞋不二之選,尤其是Loafers款式。

HARUTA亦一直打着日本製造旗號,產品均由熟練工匠製作,更是日本最早採用水泥法的皮鞋公司,這是一種將鞋面與鞋底進行壓接的製鞋方法,可同時降低成本但高效率地製鞋,就算鞋底破裂亦可輕鬆換底,耐用性不容置疑,而且簡潔輪廓適合男、女學生們配襯校服的正裝需求,其經典設定又能襯托多種風格,所以不少人畢業後也會繼續穿用HARUTA皮鞋。