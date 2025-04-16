Ray攜手Kai Cenat出演BAPE® x KidSuper聯名系列　引發網友熱議！

台灣最強外交官Ray不久前才因與「零號探員」阿連拿斯（Gilbert Arenas）合作拍攝adidas影片而登上熱搜，這回又再度話題拉滿，與他的雙胞胎兄弟Kai Cenat是 一同出演BAPE®by KidSuper系列形象，畫面一釋出立刻引爆網友熱議！



Ray 攜手 Kai Cenat， 出演 BAPE® x KidSuper 聯名系列！

Kai與Ray的默契組合，有如《火拼時速》的Lee與Carter，一個是Twitch上擁有破億觀看的網路帝王，另一個則是台灣最強外交官。兩人的出演毫無疑問地為本次聯名注入滿點話題與潮流能量！

Ray攜手Kai Cenat，出演BAPE® x KidSuper聯名系列！（IG@bape_us）

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值得注意的是，本次聯名系列主要突顯Colm Dillane與BAPE之間的故事，除了Kai Cenat、Ray作為拍攝視角，當中出演的15歲職業滑板選手Kayo Martin也象徵著年輕的Colm Dillane。

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BAPE® by KidSuper聯名系列從經典出發、加入全新視覺語彙，「SUPER CAMO」迷彩搭配標誌性笑臉鯊魚帽T，一眼就能認出那種玩味態度。重點單品包括重新詮釋的鯊魚帽Ｔ、融合塗鴉藝術感的T-shirt系列、以及處處藏彩蛋的褲款與配件，每一件都像是在說：「我就是街頭的主角！」

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此次聯名系列發售時間為4月12日起，只在指定BAPE STORE®、BAPE.COM、kidsuper.com以及紐約布魯克林KidSuper實體店開賣。

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